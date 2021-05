Za posledních 24 hodin zaznamenali hygienici na jihu Čech 233 potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkem 77 nemocných se uzdravilo, pět osob zemřelo, celkem bylo v kraji verifikováno 1 667 úmrtí. Kumulativní počet diagnostikovaných s COVID-19 tak od vypuknutí pandemie k páteční osmnácté hodině dosáhl v regionu 95 698. Počet vyléčených se zvýšil na 89 580. Počet aktuálně pozitivních vrostl o 151 na 4 451 osob.

Od čtvrtka do pátku přijaly laboratoře k PCR vyšetření 586 suspektních vzorků a 11 vzorků samoplátců. Z výsledků potvrdili hygienici k páteční 18. hodině celkem 233 nových pozitivních případů. K nemocným přibylo 118 žen a 115 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (56), Strakonicku (56) a Táborsku (35).

„Téměř v polovině případů byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině. Ve dvaadvaceti na pracovišti. Tři případy se týkaly škol, jeden zdravotnických zařízení. Dvě osoby se infikovaly v zahraničí, v Rakousku a v Egyptě,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Ze 4 451 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 450 na Českobudějovicku, 667 na Táborsku, 546 na Písecku, 537 na Jindřichohradecku, 440 na Prachaticku, 410 na Strakonicku a 401 na Českokrumlovsku.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 239 994 PCR vyšetření. V povinné karanténě se k páteční 18. hodině nacházelo 1 843 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se zvýšil o 11 na celkových 14 798,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle dat KHS bylo kumulativně k pátečnímu večeru na jihu Čech pozitivních 49 667 žen a 46 031 mužů. Z celkových 95 698 dosud potvrzených případů je 27 425 z Českobudějovicka, 15 753 z Táborska, 15 599 z Jindřichohradecka, 12 055 z Písecka, 10 427 ze Strakonicka, 7 703 z Českokrumlovska a 6 736 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 9 743 dětí ve věku do 14 let, z toho celkem 2 052 do čtyř a 3 543 od čtyř do devíti let. 9 316 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 12 485 do kategorie 25 až 34 let, 16 146 do kategorie 35 až 44 let, 18 307 případů do kategorie 45 až 54 let a 13 667 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 16 034 nemocných patří věkové skupiny 65+.

V končícím 17. týdnu bylo dosud (ucelená data jsou za pondělí až čtvrtek) provedeno 66 061 antigenních testů. Zachyceno bylo 33 osob, z 50 087 testů u dětí to bylo 18 pozitivních, a z 15 974 testů dospělých to bylo 15 pozitivních. Následná vyšetření metodou PCR odhalila 13 pozitivních, z toho bylo 11 dětí a 2 pedagogové. „Za tři testovací týdny, tedy od 12. dubna na 29. dubna, bylo v Jihočeském kraji provedeno 194 000 vyhledávacích antigenních testů, z toho 141 811 testů dětí a 52 189 testů dospělých. Z nich bylo preventivně vytestováno 62 dětí a z toho vyšetření metodou PCR odhalilo 26 pozitivních případů. Vyhledávacím testem bylo pozitivně testováno i 37 zaměstnanců škol, z nichž bylo PCR metodou potvrzeno 8 pedagogů,“ doplnila o poslední statistická data z testování vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jihočeského kraje Marie Nosková. V tuto chvíli je v karanténě celkem 23 tříd, z toho 11 tříd v mateřských školách, 11 tříd na základních školách a jedna třída na škole střední.

KHS Jihočeského kraje