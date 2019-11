Jak si na svou novou funkci zvykl? „Ze začátku jsem z toho byl trochu rozčarovaný. Věci, které ve firmě nějak fungují, jsou tady složitější. Ale zvykl jsem si, podpora úřednic je super,“ komentoval svoje dosavadní působení ve funkci. Od té jej dle jeho slov rodina spíše odrazovala.

„Když bylo bezprostředně po listopadových volbách, tak mi rodina řekla, že nechtějí, abych se ucházel o post starosty. Když jsem teď v červnu přišel za ženou s tím, že se na radnici změnila situace, a že by to jako asi dopadlo, tak řekla, ať to zkusím. Nejhůře to nesla moje mamka, která řekla, že na mě budou všichni křičet, že vše, co udělám, bude špatně. S tím ale počítám, že se nezavděčím všem,“ řekl Radek Rothschedl.

Ten má také jasné představy o tom, co chce, aby ve Zlivi do budoucna vzniklo. „Chci mít připravené nějaké projekty nezávisle na tom, jestli to budu realizovat já nebo někdo jiný,“ nevylučoval případnou kandidaturu v roce 2022.

Na otázku, o co konkrétně se jedná, odpověděl: „Minimálně chci mít rozpracované studie na dům s pečovatelskou službou, ideálně pak i na sportoviště. Neříkám záměrně sportovní halu, protože je třeba vyřešit nějak komplexně celé okolí školy, aby tam byla různá sportoviště, odpočinková zóna, nebo třeba venkovní učebna. Když už se bude dělat sportovní hala za nějaké peníze, tak aby odpovídala dnešním standardům. Nechtěl bych, aby se udělala hala a pak se zjistilo, že nám chybí dva metry proto, aby se tu mohl hrát třeba florbal. Určitě také chci, aby místní komunikace dostaly nový koberec a aby se vrátilo pár záhonů kytek do parku.“

Dojít má podle něj do budoucna i na městskou polici, po níž někteří z místních volají. „Máme koaličně domluvené, že se na tom bude pracovat, pro letošek to ale není na pořadu dne,“ řekl zlivský starosta s tím, že to bude třeba prodiskutovat i s okolními obcemi.

A jak si chce poradit s opozicí, která je ve Zlivi docela přísná? „Chtěl bych to více sjednotit. Je to sice už hodně dávno, ale pamatuji si dobu, když obec fungovala na jiném principu, bylo jedno, jestli byl člověk z ODS, KDU – ČSL KSČM, nebo ‚obyčejný občan‘. Když přišel s nějakým návrhem a byl to dobrý nápad, udělalo se to. Dneska, když někdo s něčím přijde, tak i když je to dobrý nápad, bude se o tom nekonečně diskutovat, protože to dala ‚druhá‘ strana. Když už jsme se na to dali, musíme to dělat pro Zliv a oprostit se od osobních předsudků. Přijde mi, že se tu politika postavila do osobní roviny, že to není pro nějaké blaho města,“ řekl na závěr.