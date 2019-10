Podle Jaroslava Karase z Krajského ředitelství Lesů České republiky pod Kleť přijdou hlavně buky. Na akci bylo přichystáno 4,5 tisíc sazenic. „Smyslem je zapojit veřejnost do jakéhosi vztahu k lesu, jaký máme my lesníci, a dát jí šanci, aby ukázala, že situace v lesích jí není lhostejná,“ přibližuje Jaroslav Karas a dodává: „Že by chtěla lesu pomoct a něco mu vrátit, nejen brát.“

Zapojit se přišla i Helena Valentová z Dobré Vody s kamarádkou. „Na Kleť chodíme a chceme, aby to tu bylo hezké,“ říká, zatímco se lidé seřazují za parkovištěm. V čekací době pijí čaj z termosky, nebo si prohlíží ve stánku lebky zvířat a paroží. „Žije to v noře a má to krátký čenich, co to je?“ ptá se odborník a pán s lebkou v ruce při poznávačce správně určuje jezevce. Slečny s parožím tolik štěstí nemají. „Srnec?“ ptají se. „Ale!“ zlobí se na oko tazatel.

Sylva a Jiří přišli s 14letou Veronikou, aby ji motivovali k dobrovolnické práci. Strom nikdy nesázela, ale vztah k přírodě má. „Vždyť je skautka,“ říká Sylva. „Je to užitečná věc,“ má radost Jiří. Z Holubova přišla i skupina dalších 25 skautů mezi 10 a 15 roky. Přivedla je vedoucí Markéta Vojnarová. „Jednou za čas máme víkendovou výpravu. Tohle je smysluplná aktivita, kdy se děti zapojí a dozví se něco o lese,“ vysvětluje. V lese v chatě dokonce všichni přespí.

Po zahájení si lesníci rozdělí skupinky a doprovodí je na čtyři stanoviště. Jeden z průvodců Petr Konfršt lidi z legrace provede maliním. „Měl jsem si vzít lepší boty,“ myslí si jeden ze skupiny. To dobrodruh Miroslav Jochmann věděl hned, co na sebe. „V tohle jezdím na expedici do safari,“ vysvětluje muž ze Zlivi, který se nad lokací včera proletěl balonem. Asi 500 m za parkovištěm se dobrovolníci zastaví u vytěženého plácku a rozdělí se do skupin. Dostanou sekeromotyky, pracovní rukavice a instrukce, jak a kam stromky zasadit. Jeden kope, další kolem stromku hrne hlínu.

Filip Šipan přivedl z Křemže dcery Markétu a Barču. Společnými silami se dávají do díla. „Tati, tady je ta hlína lepší,“ myslí si dcerka. „Zajímalo nás to,“ usmívá se otec, Považuje za důležité, aby se lidé dozvěděli, jak les hospodaří. „A tak jsme přišli a udělali si hezké dopoledne,“ říká.

„Člověk se tu navíc naučí něco, co se bude hodit,“ myslí si Markéta Coufalová , která přijela s Jaroslavem Kovářem z Českých Budějovic. Při kopání se museli poradit s kořeny a kamením, ale zasadili spolu pět stromků. „Aspoň člověk jenom nemluví, ale navíc i dělá něco smysluplného,“ dodává dvojice s dobrým pocitem. Na „své“ stromky se prý přijdou zase podívat.

Podle Jaroslava Karase se pod Kletí vystřídalo 525 lidí, kteří byli zapojeni do sázecích skupin. „Mohlo se připojit asi padesát náhodných kolemjdoucích,“ odhaduje odborník. Vysadili celkem 3450 stromů. Kromě buků také lípy a javory.