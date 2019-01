Vrábče – Jedním z nejmladších spolků na Českobudějovicku bude zcela jistě Mateřské a rodinné centrum Vrábče. Vzniklo teprve v minulém roce a na začátku toho letošního již otevřelo pro nejmenší občánky obce a jejich maminky klub Vrabčáček.

Otevření nového klubu pro nejmenší děti ve Vrábči provázely i hry a soutěže. Zájemci mohou klub, který je hned v sousedství mateřské školy, využít každou středu. | Foto: archiv Petry Podzimkové, Vrábče

S nápadem na založení mateřského centra přišla Petra Podzimková, maminka dvou dětí. Další maminky z obce potkávala v Křemži nebo v Homolích, kde už podobná centra pracují delší dobu, ale mají zcela naplněné kapacity. Takže vznikl nápad, podobné setkávání podpořit také ve Vrábči. „Udělala jsem si i dotazníkové šetření," usmívá se Petra Podzimková, když se vrací do minulého roku a zdůrazňuje, že ohlas maminek, ať už na malý dotazníček nebo na ústní optání, byl jednoznačně kladný.



Vstřícní byli k záměru i vrábečtí zastupitelé. První větší akcí nového centra proto bylo již ve středu 7. ledna zahájení činnosti klubu Vrabčáček v prostorách tak zvaného Obecního domu. Ten vznikl z nevyužívaného objektu bývalého zemědělského družstva. „Připravili jsme prostor, který může sloužit různému využití," říká starosta Vrábče František Ohrazda. Například velký sál v Obecním domě má rozměry přibližně 18 x 10 metrů a kromě maminek s dětmi tu mohou najít útočiště pro své akce i sportovci nebo divadelníci.



Nové prostory budou nyní sloužit také pro setkávání rodičů na rodičovské dovolené a jejich dětí. „Klub Vrabčáček bude v provozu každou středu od 9 hodin do 11.30 hodin," říká Petra Podzimková, předsedkyně mateřského centra. Vzápětí upřesňuje, že Vrabčáček bude fungovat jako každé jiné podobné zařízení. „Bude připraven organizovaný program se spoustou her a říkanek uzpůsobených pro děti do tří let, jednoduché výtvarné aktivity a samozřejmě prostor pro neorganizované trávení volného času," vypočítává Petra Podzimková a zdůrazňuje, širokou podporu, kterou Vrabčáček našel.

„Poděkování patří obci, paní Mirce Vackové a jihočeské pobočce organizace Hospodářští junioři – JCI South Bohemia a paní Šárce Kovárnové z magistrátu města České Budějovice. Hospodářští junioři, což jsou mladí podnikatelé, a město uspořádali před koncem roku sbírku Vánoce 2014, která přispěla na další krásné hračky, se nimiž si ve Vrabčáčku mohou děti hrát," říká Petra Podzimková.

Hned první setkání v klubu pak ozdobila hojná účast. „Napočítali jsme 14 maminek a 16 dětí. A to se jich ještě pár omlouvalo," přibližuje další ze zakladatelek spolku, Jindra Vojčová. „Doufáme, že se všem líbilo a budou Vrabčáček navštěvovat pravidelně," dodává Jindra Vojčová s tím, že symbolický poplatek za návštěvu klubu je 20 korun a slouží zejména na občerstvení pro maminky i děti a výtvarné potřeby.



Dosavadní akce pro děti byly podle Petry Podzimkové ve Vrábči spíše jednorázové, pod patronací obce nebo divadelního spolku Ende. Mateřské a rodinné centrum Vrábče plánuje do budoucna pravidelnou nabídku aktivit pro rodiny, kterou by mohly využívat i rodiny se staršími dětmi. „Rádi bychom ve spolupráci s obcí pořádali i další akce jako třeba maškarní ples, divadelní představení pro děti, čarodějnice, pouštění draků a podobně s cílem společného setkávání rodin s dětmi v naší obci. Je to i z toho důvodu, že obec Vrábče je členitá, má více územních celků a je zde mnoho nových obyvatel, kteří se navzájem příliš neznají. Doufáme, že činnost centra přispěje i ke zlepšení komunitního života v naší obci," dodává Petra Podzimková.