Mimořádnou příležitost nabízí nyní pohled na České Budějovice od Dlouhého mostu. Díky rekonstrukci tribuny na sokolském stadionu je možný návrat skoro o sto let zpět. Tehdy vzniklo na Sokolském ostrově atletické sportoviště a západní ochozy nebyly zakryté střechou. Připomínaly tak dávné antické stadiony.



Tribuna dostala nástavbu až ve 2. polovině minulého století. Velká část nástavby ale nyní dočasně při rekonstrukci zmizela.



Díky tomu je možné vidět základní dispozici stadionu a také případný pohled od mostu na město není prakticky rušen.



Práce začaly vloni v létě a novou tvář bude mít tribuna hotovou podle tajemnice T. J. Sokol České Budějovice Petry Štojdlové v červenci. Veřejnosti bude výsledek rekonstrukce představen po prázdninách. Letos má jednota 150 let. „V září bude slavnostní akademie,“ říká Petra Štojdlová s tím, že při této příležitosti by se „stříhala páska“.



Jen holá betonová kostra zůstala momentálně ze západní tribuny stadionu na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. Od základu předělaná stavba v budoucnu podle tajemnice T. J. Sokol České Budějovice Petry Štojdlové nabídne účastníkům řady soutěží nové sociální zázemí, šatny a rozšíří se i skladové možnosti. „Frisbee, atleti, americký fotbal,“ vypočítává Petra Štojdlová oddíly, které budou mimo jiné využívat nové prostory. Dosud nebylo výjimkou, že se účastníci soutěží převlékali na tribuně, protože staré šatny na jižní straně stadionu absolutně nestačily požadavkům.



Změn je hodně. Například podlahy budou výrazně hlouběji než dříve. „Stavebně je to docela složité,“ říká Petra Štojdlová a vysvětluje, že zateplení se musí udělat „vespod“ betonového skeletu hlediště a ne shora. Proto se bagry zakously do země pod tribunou, aby se získal dostatečný prostor.



Nová tribuna místo dřevěných lavic nabídne sedačky pro 1200 lidí. I diváci vydělají, ve věžích po stranách tribuny vzniknou nová WC včetně bezbariérového přístupu. Rekonstrukce, na které se finančně podílejí ministerstvo školství, sokolská jednota, město a kraj má skončit letos v červenci.



Podle vzdělavatelky jednoty Milady Pospíšilové, ostrov nyní zvaný Sokolský, byl získán v roce 1923 částečně koupí a částečně směnou pozemků a stadion vznikl už rok na to. Při otevření „předpremiéra“ patřila vojsku i jako dík za pomoc se stavbou – oslav se zúčastnil i prezident TGM, potom následoval mohutný Krajový slet s účastí zahraničních sokolů.



Brzy potom vybudovali členové na stadionu i škvárovou běžeckou dráhu a další atletická sportoviště.