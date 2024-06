Podchod je dlouhodobě uzavřený. Vznikl před více než dvaceti lety, jako bezpečná cesta pod čtyřproudou vozovkou. Spojoval hlavně autobusové a vlakové nádraží, jejichž budovy stojí naproti sobě. Dopravní koncepce prostoru před nádražím se ale postupně měnila. Když byly zřízeny přechody v úrovni vozovky, pozbyl podchod svou základní funkci. Začal být spíš smetištěm a problematickým odlehlým zákoutím. Nakonec ho město nechalo uzavřít.

Podchod u vlakového nádraží na to byl tak špatně, že ho radnice raději nechala zamřížovat.Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Železobetonová konstrukce podchodu je vlastně mostem, protože nahoře je vedena automobilová doprava. Konstrukce ale začala vykazovat některé vady. Zvažovalo se, jestli nyní nevyužívaný podchod nákladně opravit při zachování současné podoby, nebo třeba zasypat a zabetonovat. Radní se nakonec rozhodli pro třetí cestu.

Strop podchodu podepřou kovové vzpěry. Ty pomohou zachovat nosnost konstrukce, která se podle náměstka primátorky Petra Maroše zhoršuje. Změny v lokalitě tím ale neskončí. „Zároveň chceme odstranit vstupy do podchodů, čímž by se nám výrazně rozšířil prostor před nádražím," doplnil k plánům města Petr Maroš s tím, že se tak rozšíří chodník, který nabídne pohodlnější pohyb.

Podchod se tedy zatím rušit nebude. Pokud by se ale rekonstruoval do původní podoby a funkce, stálo by to podle odhadů města kolem 80 milionů korun. Zabetonování mělo vyjít zhruba na polovinu. Kovové vzpěry vyjdou nejlevněji. Na zbourání vstupů už město vyhlásilo výběrové řízení. Odstraněny mají být do konce roku. Náklady na demolici se odhadují zhruba tři miliony korun.