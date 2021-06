Zdroj: Deník

Obrázky baví cestující i zaměstnance nádraží. Suvenýrem může být i snímek s obřími křídly z fotopointu.

Heslo Buďte veselí dostalo díky třicetiletému grafikovi Danielovi Kynclovi nový rozměr a doslova zdomácnělo. Černobílé malby vzbuzují úsměvy, zvědavost a nechávají pracovat fantazii. Jsou odrazem reality i autorovy fantazie. Jak sám prozradil, ve Veselí pracuje už druhý týden. „Jsem tu skoro dva týdny a už se blížím do finále,“ uvedl ve čtvrtek 17. června s tím, že o víkendu bude hotovo.

Otevřeno nostop

Daniel Kyncl (30), České Budějovice: Je ilustrátor, grafik a rádce, snílek co nebojí se práce. Jeho malby zdobí například i sdílené kanceláře Riegrova51 v Českých Budějovicích, v Praze vymaloval objekt Státní plavební správy. Ilustroval stěnu v Apollobaru v Sezimově Ústí, nebo vytvořil omalovánky pro IGY Centrum a pexeso zvířat pro Safari resort Hluboká u Borovan. Vystudoval počítačovou grafiku, věnuje se také ilustraci. Jeho tvorba spadá pod tzv. techniku mural art, což je tvorba velkoplošných maleb na zdi. K práci využívá štětce a barvy, se sprejem nemá zkušenosti.

Dle jeho slov je to jeho první výstava a tato galerie má výhodu, že je otevřená 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Plošně je to jeho největší výtvor na veřejnosti. „Je to opravdu velké, naposledy jsem maloval stěnu autobusového terminálu venku o rozměru asi patnáct metrů, celý podchod je tak asi desetkrát větší,“ odhadl Daniel Kyncl.

Do prostoru zapracoval lokální prvky, železniční tématiku i osoby, které při tvorbě potkával. Prvky jednotlivých obrazů zapadají to do prostředí, mimo jiné je zde mapa okolí, kolejiště s nádražím, město Veselí nad Lužnicí, ale také podmořský svět, ptáci a třeba i galerie s obrazy. „Rád si kreslím pro sebe od různých příšerek po abstraktní věci, inspiraci čerpám ze života a hledám ji všude kolem,“ řekl Kyncl.

Nápady přichází z přírody od zvířat po rostliny, postavy cestujících jsou obrazem jeho setkání v podchodu. „Lidé tudy chodí a jezdí do školy, do práce, spěchají na vlak, a to jsem přenesl i do svých maleb,“ dodal mladík.

Cestující ho chválí a sledují změny

Z řad veřejnosti převládají pozitivní reakce. „Lidé mě chválí, ráno odjíždí a odpoledne se vrací a říkají mi, že jsem toho hodně zvládl,“ přiblížil komunikaci s cestujícími. Jen dva lidé podle něj nebyli spokojeni. „Nelíbilo se jim, že je to pouze černobílé. Používám jen dvě barvy, aby to ladilo s původním návrhem, chtěli jsme se Správou železnic zachovat původní styl i barevnost,“ poznamenal Daniel Kyncl.

Malované podchody i jinde

Jak popsala mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová, první realizace na terminálu je natolik zaujala, že si vyžádali kontakt od starosty a navázali s malířem spolupráci. „Domluvili jsme se na výmalbě celého podchodu na nádraží ve stejném duchu. Podchody v podobném duchu zpříjemňujeme i na dalších místech, například na den dětí jsme slavnostně předávali jeden vymalovaný dětmi z mateřské a základní školy v Pačejově,“ zmínila mluvčí.

Koncept chtějí realizovat i na jiných místech. Věří, že sprejeři se těmto místům potom vyhnou. Výzdoba má totiž předcházet jejich nevzhlednému řádění. „Náklady na malbu jsou jednorázové, odstraňování graffiti se oproti tomu prodraží,“ přiblížila s tím, že sprejerství se často po odstranění opakuje.

Podle jejích slov se jedná o zajímavé spojení s mladými umělci. „Touto formou přiblížíme jejich tvorbu široké veřejnosti. Momentálně se malují například i opěrné zdi na trati Smíchov – Černošice, kde postupně vzniká sedm výtvarných děl s lokální tématikou. K vidění už jsou například běžící koně na zdi u Velké Chuchle,“ prozradila Radka Pistoriusová.