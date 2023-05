Stavební stroje už připravují novou kavárnu na místě tenisových kurtů. Pozemek koupilo město před časem od Sokola.

V květnu by mohla na českobudějovickém Sokolském ostrově otevřít nová kavárna. I když označení "nová" trochu koliduje s tím, že na místě dlouhé roky byla kavárna jiná. Přesněji řečeno, bývalé občerstvení, které by se dalo popsat jako bufetový karavan s posezením na malém dřevěném pódiu, stálo o několik kroků blíže dřevěné lávce vedoucí do městského centra. Nebyl mu ale prodloužen pronájem plochy a radnice připravila projekt na novou kavárnu. Plán na změnu v minulém volebním období za jiného složení vedení města nezastavila ani petice, která podporovala dosavadní podobu občerstvení a jejího provozovatele.

Teď už místo tenisového kurtu roste kontejnerové zázemí pro menší restaurační provoz. Provozovatel bývalého občerstvení se už dříve vyjádřil, že se přihlásí do výběrového řízení na nájem nové kavárny. Podle náměstka primátora Petra Maroše už bylo výběrové řízení na provozovatele nového zařízení vypsáno.

Nová kavárna bude složena z kontejnerových modulů, zajistit se má i potřebné sociální zázemí. Otevírat by se mělo v květnu, zřejmě v polovině měsíce.