Pořadatelé Českobudějovického adventu, díky němuž mnozí agenturu Art4promotion znají, uspěli ve finále národní soutěže o nejlepší akci roku „Výroční ceny České eventové asociace 2023“, které se konalo 21. března v Cubex centru v Praze. V silné celorepublikové konkurenci získali prestižní ocenění za nejlepší firemní akci roku pro obchodní partnery.

Národní ocenění za akci roku míří do jihočeské metropole. | Foto: Archiv Art4Promotion

Vítěznou akci New Dimension připravili na míru pro společnost Mercedes Benz Milan Král a.s., která touto akcí oslavila výročí 30 let své existence. Obě společnosti jsou doma v Budějovicích, a tak národní titul míří do jihočeské metropole.

Oceněná akce New Dimension se odehrála v prostorách jízdárny Alšovy jihočeské galerie na zámku Hluboká v říjnu 2022. „Klienta jsme provedli celou realizací od první myšlenky akci uspořádat. Klíčová byla i volba lokace jízdárny na zámku Hluboká. Jako scénograf a režisér jsem cíleně pracoval s kontrastem historického prostoru a futuristicky zvoleným tématem a podařilo se mi vytvořit mimořádný vizuální efekt. Při příchodu do sálu se hosté ocitli v nové dimenzi a otevřela se před nimi 20metrová impozantní scéna po celém obvodu sálu osazená multimediálními technologiemi. Vyvrcholením akce pak byla na míru vytvořená multimediální show s příběhem značky propojující audiovizuální technologie a živé performery. Program se snažil nabízet jen to nejlepší a k vystupujícím se tak přidal i současný Zlatý Slavík Marek Ztracený,“ doplnil za oceněnou agenturu Art4promotin jednatel Rudolf Střítecký.

Zdroj: Youtube

Petra Harsová, předsedkyně představenstva skupiny Milan Král Group, za klienta k oceněné akci uvedla: „Na vlastní kůži jsme si zažili, jak vypadá akce roku. Přestože jsme jako nejužší vedení firmy byli od počátku součástí plánování a příprav, při příchodu na samotnou akci jsme byli ohromeni pojetím a využitím historického prostoru ve spojení s moderními prvky, které přesně reprezentovaly nás i naši značku. Akce pro nás byla mimořádně úspěšná a počet a intenzita pozitivních ohlasů, které přicházely ještě několik měsíců po akci a přetrvávají dosud, překonal naše veškerá očekávání."

„Akce se zúčastnili i zástupci nejvyššího evropského vedení Mercedes Benz a hodnotili ji natolik pozitivně, že ji v současnosti celoevropsky prezentují jako vzor, jak by měl vypadat event značky Mercedes Benz. A to je opravdu mimořádný úspěch," dodala Iveta Králová, spolumajitelka skupiny Milan Král Group. (les)