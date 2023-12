Prodej vánočních stromků už začal i v jihočeské metropoli. Ve fotogalerii Deníku se můžete podívat, jaké jsou ceny u některých prodejců.

Prodej vánočních stromků v Českých Budějovicích. | Video: Edwin Otta

V dlouhých řadách vyrovnané jeden vedle druhého nebo naskládané úhledně na sebe už jsou vánoční stromečky u prodejců a čekají na zákazníky. Jedličky, smrčky i borovičky už se chystají, až se přestěhují do domácností a stanou se jedním z hlavních symbolů Vánoc.

V jihočeské metropoli už se prodej vánočních stromků rozběhl naplno. Zájemci si mohou vybrat hlavně z kavkazských jedlí, ale koupit se dají i borovice černá nebo smrk ztepilý. V obchodní zóně v České Vrbném jsou stromky k mání hned na několika místech. Třeba u obchodního centra Bauhaus si můžete pořídit i jmelí i stromek v květináči. Ten ovšem u větších velikostí za výrazně vyšší cenu.

Pomůže i fréza

U Bauhausu se prodává už několik týdnů, největší nápor zde ale čekají až o víkendu a příští týden. Stromky zde mají roztříděné nejen podle výšky, ale také podle kvality. Na jiném místě prodává firma Top strom. Silný kmínek kavkazských jedlí je možné nechat i zfrézovat, aby se vůbec vešel do stojanu. „Frézování si objednává tak devadesát procent lidí. Vezme to i suk. Když je potřeba, pomůžeme si motorovou pilou,“ řekl k úpravě mladý prodejce.

Od soboty zahájí prodej i Lesy a rybníky města Českých Budějovic ve svém areálu v Haškově ulici. Podle vedoucího lesní výroby Ladislava Lalucha se o víkendu bude prodávat od 9 do 15 hodin a v pracovní dny od 8 do 16 hodin. V nabídce budou jedle, smrčky i borovice, včetně borovice černé nebo kavkazské jedle. „Prodáme přibližně od čtyř set do pěti set stromků,“ uvedl Ladislav Laluch a doplnil, že naposledy se bude prodávat v sobotu 23. prosince.

Příští týden, většinou od středy, se v ulicích objeví i stánky prodejců kaprů.