Nedaleko Trhových Svinů na Českobudějovicku se snaží chovatelka odradit od nepříjemného zlozvyku krmení hospodářských zvířat pestrou škálou nápisů na elektrickém ohradníku. "Trávy je dost, nemáme půst, strč si své pamlsky do vlastních úst," vtipně rýmuje své poselství.

Druhé varování už je stručné a jasné: "Nekrmte zvířata nikdo nikdy ničím!"

Není značka jako značka

Pražskou Malou Stranu zná snad každý. Na jihu Čech ale existuje Malá Stránka. Jde o označení místní části obce Višňová na Jindřichohradecku.

Značka Pozor zvěř nikoho nepřekvapuje. V Sezimově Ústí směrem k jezu Soukeník je ale doplněna dovětkem Pozor chodci a přímo u fotbalového hřiště už ji dokonce nějaký umělec vytvořil na vlastní pěst. Nápis černou barvou i namalovaný paroháč působí vskutku originálně.

Budějce jedou

Ani Budějčáci nezapřou svůj pestrý smysl pro humor. Na parkovištích u sportovní haly i sídlištích stojí vozidla vyzdobená trefnými samolepkami. Lze tak potkat i auto plné techniků. Každé batole z krajského města by mohlo mít navíc své poznávací znamení, nálepku na automobilu v podobě dudlíku s informací, že jde o mimi Budějčáka.

Neznámý recesista vylepšil příkazovou značku na sídlišti Máj před vstupem do vymalovaného podchodu z "Užij podchodu" na milejší pokyn "Užij pohodu". Sice nevíme, jak to přesně udělat, ale úsměv na tváři to vykouzlí.

Na všechovském letišti u Tábora nedávno majitel soukromého pozemku přehradil část asfaltové plochy a na železné ploty umístil hned tři varování. Když nevítané návštěvníky neodradí to, že je vstup zakázán a sleduje je kamerou, mohlo by je vyděsit sdělení, že je držitelem střelné zbraně.

