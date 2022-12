Nejvyšší příčku si od našich čtenářů vysloužil článek o internetových podvodnících, kteří v létě přišli s dalším způsobem jak lidi okrást o peníze. Tentokrát podvod podle jeho policie dovedli téměř k dokonalosti, protože rozeznat podvodnou stránku od té skutečné vyžaduje velkou dávku pozornosti. Pachatelé tentokrát cílí především na uživatele, kteří se do svého internetového bankovnictví přihlašují tak, že stránku s možností přihlášení se do internetového bankovnictví hledají přes internetové vyhledávače, jako je například Google. Více ZDE:

V jižních Čechách nyní vyhlásili policisté pátrání po třech stech lidí

Na pomyslném druhém místě v zájmu čtenářů byly skoro tři stovky lidí v pátrání či pohřešovaných na jihu Čech. Podle Petra Touseckého, který je policejním specialistou Krajského ředitelství Policie ČR jižní Čechy na tuto agendu, je to ovšem pestrý soubor různých kategorií lidí, kde se rozlišuje například to, kdo je hledaný a kdo je pohřešovaný nebo kdo je svěřenec. Mezi dlouhodobě hledané patří naštěstí jen asi dvacítka lidí. Více ZDE:

Utajená návštěva! Shakira a Piqué na Hluboké! Přiletěli tryskáčem

Čím víc je něco utajeného, tím to budí větší zájem a pozornost. Jako utajená návštěva Shakiry na Hluboké. Ta zpráva se nesla největším sportovně relaxačním areálem v České republice jako blesk. Na největší mládežnický baseballový turnaj v Evropě dorazila společně s týmem Catalonia populární kolumbijská zpěvačka Shakira! Právě pod hlubockým zámkem se definitivně rozešla s přítelem, kterým byl Gerard Piqué. Více ZDE:

Seniorce chyběl v MHD doklad za deset korun, pokuta je drsná

Seniorce, které je přes osmdesát let, chyběl v budějovické MHD kupon na průkazce za deset korun. Proto z hlediska přepravních podmínek jela „na černo“. Jízda s pokutou a poplatky nakonec vyšla na 1600 korun. Paradoxní na celé situaci je to, že za posledních pět let město dvakrát změnilo přepravní podmínky, takže seniorka by do září 2018 a znovu od ledna 2022 směla jet zdarma jen s občankou. Našla žena nakonec zastání? Více ZDE:

Kratom je nebezpečný, ovlivňuje játra i tep, tvrdí lékař z Červeného Dvora

Pětatřicetiletý lékař a psychoterapeut Vojtěch Prášil z oddělení 3D při Psychiatrické léčebně v Červeném Dvoře na Českokrumlovsku zahajoval svou kariéru v pražské Psychiatrické léčebně v Bohnicích. V současnosti spolupracuje také s českobudějovickou organizací Prevent v rámci ambulantních adiktologických služeb. V rozhovoru pro Deník se rozpovídal o závislosti na drogách a trendech mezi narkomany. Více ZDE:

Truckerka Mili: Stát se řidičkou kamionu byla životní výzva

Není jednoduché zapadnout do světa řidičů kamionů. O to těžší to je, když jste hezká žena. Perfektně se s nástrahami pánského povolání poprala Milena Simrová z Jindřichova Hradce, i když ne všude se setkala jen s vlídným a kolegiálním přijetím. Více ZDE:

Terezka a Michalka jsou první dvojčátka v kraji. Narodila se v Budějovicích

První jihočeská dvojčátka roku 2022 byly holčičky z krajské metropole. Narodily se Veronice a Lukášovi Kumpoštovým. Radost z nich má celá početná rodina. Jako dárek dostaly náušnice ve tvaru srdce s růžovými a modrými kamínky. Více ZDE:

Před Masnými krámy se vařil ovar a voněly jitrnice a jelita. Podívejte se

V centru Českých Budějovic v lednu zavoněly jitrnice, ovar a tlačenka a hrála heligonka. Ukázku zabijačky vedl Kamil Tajbl, který prozradil, že sám snídá na začátku několikahodinové šichty nejraději bábovku. Více ZDE:

Nejdelší vlasy z jihu Čech poslouží na výrobu paruky pro onkologické pacienty

Osmnáctiletá Andrea z Budějovic věnovala své vlasy onkologickým pacientům, od dětství si je pěstovala a nyní je darovala někomu, komu schází a udělají velkou radost. V červnu jste se mohli podívat, jak vypadalo stříhání tohoto skvostu. Více ZDE:

To se nepovedlo. Hokejoví fanoušci se zlobí. Budvar arénou zněla ruská Kalinka

Kalinka, kalinka, kalinka majá. Ka - ka - lin… chytlavá melodie, kterou se DJ pokusil v závěru listopadu rozhýbat atmosféru při extraligovém hokejovém utkání České Budějovice - Liberec. Z hlediště Budvar arény okamžitě přišla spontánní, nečekaná, ale naprosto jasná reakce fanoušků. Ruskou písničku tady nechceme! A jak to dopadlo? Více ZDE"

