Zaručenou dávku zábavy slibují například legendární Social Distortion, dále čelní představitelé folk punku ve světě Dropkick Murphys, nebo zábavní rock’n’rolloví Royal Republic. Vystoupí Agnostic Front, Acidez, Anti-Flag, The Baboon Show, The Rumjacks, Dub Pistols a mnoho dalších. Zahraniční interprety doplní výběr z domácí žánrové scény, a to nejen z punkrocku, ska, punku, rockabilly nebo rock’n’rollu, ale i z rapu a alternativy.