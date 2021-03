Od stromů a náletových dřevin je již vyčištěná křižovatka při vjezdu do Velešína směrem od Českých Budějovic. Specializovaná zahradnická firma si s porostem poradila rychle. Kolem silnice zůstaly jen složené rozřezané kmeny. Prostor křižovatky se tak výrazně otevřel a prosvětlil. Některé stromy ale pracovníci firmy ponechali, odstranili jenom vegetaci, u níž to bylo nezbytně nutné.

Křižovatka u Velešína porostu dřevin zbavená a výsadba stromořadí na Holkově u Koňské dráhy. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Pokud to bude možné, město Velešín by v budoucnu rádo upravilo polní cestu vedoucí od křižovatky souběžně se silnicí E55 směrem k restauraci Koňská dráha, po které obyvatelé Velešína Holkova často chodí na procházky a na letní parket. "Mohla by tam vzniknou pěkná alej, vždyť jenom náhradou za vykácené stromy na křižovatce máme vysadit více než 130 stromů," říká místostarosta Velešína JIří Růžička. "Pozemky ale patří několika vlastníkům, uvidíme, jestli se to povede." Vstřícnost již projevil například majitel penzionu Koňská dráha, díky němuž v těcto dnech sází pracovníci najaté firmy šestadvacet hrušní a jabloní kolem cesty od rybníčka směrem dolů k Medvědí louce a lesu. "To je náhradní výsadba za dřívější kácení," vysvětlil Jiří Růžička. "Náhradní výsadbu, kam stromy umístíme, musíme vždy domlouvat dva roky dopředu. Tato cesta vede na Medvědí louku, odtud do Strahova nebo k čapímu hnízdu nad zahrádkami. Mimochodem kolem cesty od čapího hnízda k Medvědí louce už stojí stromořadí z jeřabin. Snažíme se na náhradní výsadbu vybírat stromy, z nichž má užitek zvěř a ptactvo."