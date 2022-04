Tunel pod budějovickým nádražím, který by pro automobilovou dopravu propojil co nejkratší cestou českobudějovickou čtvrť Suché Vrbné s dalším územím města za železniční tratí, by měl stavět Jihočeský kraj. Od města České Budějovice už kraj převzal přípravu projektu a podle hejtmana Martina Kuby by v roce 2025 mohla být zadávána zakázka na stavbu. "Pokud počítáme stavbu tři roky, tak by v roce 2028 stála," říká Martin Kuba k současnému odhadu realizace.