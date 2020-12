Několik případů, ve kterých hrál velkou roli alkohol, řešili v závěru minulého týdne strážníci českobudějovické městské policie.

V sobotu 5. prosince krátce po sedmé hodině večerní například vyjížděla hlídka městské policie na konečnou zastávku městské hromadné dopravy v Českém Vrbném. Podle tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové řidič vozu právě vyloučil z přepravy zjevně podnapilou ženu bez nasazené roušky, která slovně urážela ostatní cestující. Žena pak po vystoupení několikrát prudce udeřila do karoserie trolejbusu. "Strážníci na místě zastihli pětatřicetiletou ženu z Karlovarska. Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u ní ukázala výsledek 1,96 ‰. Strážníci ženu poučili o tom, že se po vystřízlivění bude zpovídat z přestupku podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, přestupku proti majetku, a navíc přestupku podle zákona o krizovém řízení. Poté ženu z místa vykázali," uvedla Věra Školková.

Žena se vydala směrem na Husovu třídu. O několik desítek metrů dál však podle mluvčí městské policie začala kopat do odstavené popelnice a převrátila ji. "Strážníci, kteří ženu následovali, okamžitě zasáhli. Když jí však vyzvali, aby setrvala na místě, žena nereagovala a pokračovala v chůzi. Strážníci jí proto za použití donucovacích prostředků nasadili pouta. V průběhu zákroku žena urážela strážníky vulgárními výrazy, plivala na ně a snažila se vytrhnout z jejich držení. Na místo mezitím vyjela zdravotnická záchranná služba. Po potvrzení lékaře, že dotyčná není ohrožena na životě selháním životně důležitých funkcí, jí strážníci převezli na Obvodní oddělení Policie ČR Čtyři Dvory. Zde jí předali do rukou přítomných policistů k dalšímu opatření. Žena si tak na své konto přičte ještě přestupek neuposlechnutí výzvy a znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci," uzavřela Věra Školková.

Návykové látky byly účastné i na jiných případech. Třicetiletá žena pod vlivem drog usedla za volant osobního vozidla v pátek večer. A to i přes skutečnost, že nevlastnila žádné řidičské oprávnění. V té době se ke získání řidičského průkazu údajně teprve připravovala. "V pátek 4. prosince krátce před jedenáctou hodinou večerní jí strážníci zastavili na Pražské třídě. Řidička vozidla totiž jízdu zjevně nezvládala. Jela pomalu a nebyla schopna udržet rovný směr. Strážníci u ní provedli dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem. Pozitivní výsledek naopak přinesl test na přítomnost omamných a psychotropních látek, který u ní provedli přivolaní policisté," uvedla Věra Školková. Strážníci celý případ předali Policii ČR k dalšímu šetření. Ženu čeká obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za přestupek, kterého se dopustila řízením motorového vozidla bez řidičského oprávnění, jí hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun. Zároveň za volant neusedne po dobu jednoho roku až dvou let.

Také v sobotu spatřila hlídka městské policie muže s nejistým krokem, mířícího k zaparkovanému vozidlu na Náměstí Přemysla Otakara, a to krátce před jednou hodinou ranní. Muž před příjezdem hlídky na místo usedl za volant vozidla a odjížděl ulicí Biskupská směrem z centra města. "Strážníci vozidlo vzápětí zastavili. Šestatřicetiletý řidič na dotaz strážníků přiznal, že před jízdou vypil několik piv. Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 1,55 a 1,65 ‰. Jak se ukázalo po příjezdu přivolané hlídky Policie ČR, nebyl to jeho jediný prohřešek," upozornila Věra Školková. Podnapilému řidiči byl totiž uložen trest spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel. Případem se budou dále zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR – město. Muže čeká obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Dalšího podnapilého řidiče strážníci zastavili v sobotu 5. prosince v deset hodin večer v Nádražní ulici. Řidič totiž nerespektoval signál „Stůj“ na křižovatce řízené semafory, a to hned opakovaně. Muž za volantem údajně o svém pochybení nevěděl. Nebylo divu. Orientační dechovou zkouškou na alkohol u něj strážníci zjistili 0,82 ‰ alkoholu. Osmadvacetiletý muž požití alkoholu před jízdou přiznal. Další jízdu mu zakázali přivolaní policisté. Případem se budou zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR – město. Za přestupek mu hrozí pokuta od 2,5 do 20 tisíc korun, jakož i zákaz činnosti po dobu 6 měsíců až jednoho roku.

Na podnapilého cyklistu pak strážníci narazili při běžné kontrolní činnosti v neděli 6. prosince krátce před jedenáctou hodinou večer v ulici Tř. 28. Října. "Muž jedoucí na jízdním kole neměl povinné osvětlení. Se strážníky se pustil do diskuze o nesmyslnosti povinného osvětlení. Muž totiž tvrdil, že mu na cestu svítí pouliční lampy, a tak žádné osvětlení nepotřebuje. Strážníci navíc při řešení přestupku ucítili z dechu cyklisty alkohol," uvedla podrobnosti k případu Věra Školková. Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u muže ukázala výsledek 0,92 a 0,86 ‰. Za přestupek podle zákona o provozu na pozemních komunikacích mu nyní hrozí pokuta od 2,5 do 20 tisíc korun. Případem se bude dále zabývat správní orgán.