Od úterního odpoledne šetří budějovičtí policisté případ, ve kterém se po dlouhé době objevili na scéně podvodníci. Ti si za oběti vybírají hlavně seniory.

Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Eva Kořínková

V úterý krátce po poledni se do bytu seniorky v Českých Budějovicích, pod záminkou měření a odečtu vodného a stočného, vloudila žena, která vystupovala jako servisní technička. Mluvčí policistů Lenka Krausová uvedla, že poškozená bohužel podvodnici uvěřila a vpustila ji do bytu. „Žena ale zřejmě nezavřela vstupní dveře, čímž dala prostor komplici, a ten mezitím vešel do bytu, který prohledal a ze skříně odcizil desítky tisíc korun. Po provedení údajného měření a odečtu vodného a stočného oba podvodníci - a zloději - byt opustili,“ popsala mluvčí Krausová.