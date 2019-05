Už 21. ročník oblíbené akce Pohádkový les připravili na sobotu dobrovolníci v okolí Rudolfova. Na děti s jejich doprovodem čeká trasa dlouhá přibližně šest kilometrů a 16 stanovišť. Motto letošního ročníku zní: „Kniha přítel člověka“. Účastníci se tak setkají s jednotlivými známými díly, jako jsou příběhy s Harry Potterem nebo pohádka O pejskovi a kočicce nebo spisovateli – Jaroslavem Foglarem, Julesem Vernem či Karlem Mayem.

Podle jednoho z organizátorů Jiřího Finka zajišťuje přípravu a průběh Pohádkového lesa zhruba stovka dobrovolníků. Bývalo jich až dvojnásobek a pořadatelé by uvítali, kdyby se pro příští ročníky přihlásili další zájemci. Povedlo se to už ohledně pozice hlavního organizátora. „Našel se nadšenec, Tomáš Palkoska, který chce akci udržet při životě,“ ocenil Jiří Fink svého nástupce, kterému postupně předává množství málo viditelné práce. Potřebný materiál se bude navážet do rudolfovské základky v pátek a na trasu v sobotu. „V sobotu začínáme po páté hodině,“ naznačil Jiří Fink s úsměvem, že dobrovolníky z přípravného týmu čeká hodně časné vstávání.

Na trasu, kterou zvládnou i rodiny s malými dětmi, se vyráží tradičně od rudolfovské základky od 8.40 do 13.40 hodin. Je nutná účastnická karta, ale letos budou k mání i na startu, podle Jiřího Finka nebudou všechny v předprodeji vykoupeny.

K tématu kniha bude na jednom ze stanovišť, jak upozorňuje Jiří Fink, patřit i knihtisk a ukázka, jak lze opakovaně využívat papír jako druhotnou surovinu při recyklaci.