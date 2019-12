Hana Pospíšilová a Milan Votypka dovezli do jižních Čech výstavu z ostrova Lesbos. Včerejší vernisáž zahájila výstavu obrazů od uprchlíků v kostele českobudějovického Biskupského gymnázia. Na řeckém ostrově působí manželé původem z Anglie Philippa a Eric Kempsonovi. Ti zareagovali na uprchlickou krizi tím, že jim zajistili humanitární pomoc, ale starají se i o jejich psychické zdraví. Vytvořili pro ně místo, kde mohou malovat a prostřednictvím obrazů vyjadřovat své pocity i traumata.

Do Čech přivezl malby Milan Votypka, terénní pracovník organizace Pomáháme lidem na útěku. „Přišel jsem do Art centra na ostrově Lesbos a sám jsem byl zvědavý, jak se tam žije. Tábor je v hrozném stavu, o to víc je pro zdejší lidi odpočinek při malbě důležitý. Povídal jsem si s uprchlíky, vybíral obrazy pro výstavu,“ řekl Milan Votypak s tím, že jakákoli smysluplná aktivita je pro ty, kteří čekají na ostrovech roky na svůj další osud, velmi důležitá. „Ale nejlepší, co bychom mohli udělat, je sjednocení Evropy. V tuto chvíli uprchlickou krizi řeší státy jednotlivě a je to takový ping-pong s lidmi,“ zamyslel se Milan Votypka. Kaplan Biskupského gymnázia Vojtěch Blažek upozornil: „Křesťanský pohled nás vede k tomu, že nemůžeme nikoho hodit přes palubu.“