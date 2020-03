Energická herečka slaví v těchto dnech neuvěřitelné jubileum. „Ona je živel. Bude jí osmdesát a pořád něco dělá, má řadu kroužků, učí se například angličtinu, navštěvuje koncerty i divadla. Má spoustu známých. Dokonce s naší rodinou jezdí už řadu let na vodu. I vloni na vodě byla. Jela na raftu,“ nešetří obdivem Lenka Mejstříková.

Ke gratulaci kamarádek se připojila i její herecká kolegyně z Jihočeského divadla Jaroslava Červenková. „S Jiřinkou jsem se seznámila tuším v roce 1978 pří mé úplně první roli. Bylo to ve hře Tramvaj do stanice touha a Jiřinka hrála Stelu. Asi nejhezčí společný herecký zážitek jsme měly v roce 1985, hráli jsme spolu s dalšími děvčaty v komedii o prostitutkách. Jiřinka byla ve své roli sexy a zkrátka úchvatná. Nedá se zapomenout ani na Jiřinčinu Kateřinu ze Zkrocení zlé ženy, kterou diváci mohli vidět v Krumlově na otáčivém hledišti,“ vzpomíná Jaroslava Červenkovou na svou zkušenější kolegyni. „Hlavně si jí pamatuji, jak v mládí a pak ve středním věku byla Jiřina Benešová velmi ženská a sexy. A navíc je dodnes vtipná, pohodová. Vždycky to byla milá a laskavá kolegyně. Nikdy nebyla v divadle naštvaná, na nic nenadávala. Totální pohodářka s úsměvem na tváři,“ nešetří chválou a obdivem Jaroslava Červenková. A redakci Českobudějovického deníku nezbývá nic jiného, než se ke gratulaci této dámě s nezapomenutelnou energií přidat.