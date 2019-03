Jeden svět je největší festival dokumentárních filmů s tematikou lidských práv na světě. Startuje nejprve v Praze, poté jeho projekce můžete navštívit v dalších 35 českých městech. V Českých Budějovicích se už počtvrté promítá v prostorách Českého rozhlasu. Program je připraven od pondělí do pátku. Můžete si vybrat z 14 dokumentárních filmů, ale nabízen je i doprovodný program. V jeho rámci můžete shlédnout dvě výstavy, zúčastnit se workshopu znakového jazyka, navštívit přednášku o cestování stopem, či závěrečný koncert české zpěvačky Never Sol.

BEZPEČNĚ BLÍZKO

Prostřednictvím ústředního motta letošního ročníku se upozorňuje na důležitost snahy o vzájemné porozumění mezi lidmi. Ředitel Jednoho světa Ondřej Kamenický vysvětluje: ,„Chceme zjistit, co nás od sebe navzájem odlišuje; najít to, co nás spojuje a skrze co si můžeme být bezpečně blízko.“ Barbora Jílková, jedna z koordinátorek budějovického festivalu uvádí, že se snaží oslovit vždy co největší spektrum diváků. „V letošním finálním dramaturgickém výběru je mix dokumentů z téměř celého světa. Tematicky zabíráme projekce od životního prostředí až po válečné konflikty na Blízkém Východě,“ sděluje.

JEDEN SVĚT PRO VŠECHNY

Český žurnál: Reality (19. 3., 15.30 h) – o tvrdé realitě vlastního bydlení v České republice.

Kapela (20. 3., 15.30 h) – o těžké cestě talentovaných muzikantů z romské osady na východním Slovensku.

Na jejích bedrech (20. 3., 19.30 h) – o oběti sexuálního násilí ve válce, o odvaze promluvit a o dopadech tohoto obětování se pro vyšší zájmy.

Vesnice plavajících krav (21. 3., 15.30 h) – o střetu berlínských neohipíků s tvrdou vesnickou realitou východního Polska.

Jeden svět se tu snaží být pro všechny. “V letošním roce se budeme soustředit zejména na hluchoněmé. Jsou připraveny celkem tři vybrané projekce, které jsou opatřeny titulky pro neslyšící, po dvou projekcích bude následovat debata s odborníkem,“ objasňuje Barbora Jílková. Dále informuje, že oproti předešlým letům je novinka tlumočení do znakového jazyka, a to jak při uvedení filmu s titulky, tak i při následné debatě. Poprvé bude také u dvou filmů použit audiopopis pro slabozraké. Aktivita Jeden svět pro všechny se však ukazuje být velkou výzvou. „Snažíme se i přímo oslovovat patřičné komunity, ale je to běh na dlouhou trať. Stále se učíme, ať už jde o prvotní kontakt, či následnou komunikaci.“ říká Barbora Jílková. „Proniknout do samotné komunity je obtížné, i když tak z ní možná přijde jen pár lidí, i to je krok správným směrem,“ dále dodává.

Jeden z filmů opatřený titulky pro neslyšící festival dokonce slavnostně zahajuje – v 19 h se můžete těšit na film o klimatických změnách a jejich dopadech na lidského jedince „Anoteho archa“. Následovat bude tlumočená debata s hostem Pavlem Zámyslickým, ředitelem Odboru energetiky klimatu na MŽP ČR. Debata však není čímsi ojedinělým, zajímaví hosté jsou pozvaní i po filmech Ženy s náušnicemi ze střelného prachu (19. 3., 19.30 h), po filmu #Followme (20. 3., 17.15 h), či po filmu Kibera: příběh slumu (22. 3., 19.30 h).

Petra Pojžárková