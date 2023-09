Deník po čase znovu zjišťoval, za kolik se dá pořídit polední menu v restauracích. Pořád se dá poobědvat za přijatelnou cenu. A kdo chce zjistit, co se ukrývá za jídlem nazvaným Myšákův sen, může se vydat do Munic.

Krčma Munice. Za výčepem Barunka Kolářová (vlevo) a Adéla Vithová. | Foto: Deník/Edwin Otta

Na provozovatele a majitele restaurací v poslední době dolehlo několik vln zdražování surovin a zvyšování nákladů. Přesto jsou restaurace nebo jídelny, kde je možné objednat polední menu za částku, která se přibližně vejde do 150 korun.

Českobudějovický deník vyzval čtenáře, aby dali své tipy kam a proč chodí na oběd a za příznivou cenu. Hned několikrát se v reakcích objevila Krčma Munice. Nachází se přímo na návsi vesničky nedaleko Hluboké nad Vltavou. Podle vedoucí provozu Hany Halmanové je v Krčmě Munice základem nabídky česká kuchyně, ale hostům nabízejí i steak z argentinské roštěné. Například v poslední srpnový den byl na jídelníčku smažený řízek za 126 korun, koprová omáčka s hovězím masem a knedlíkem také za 126 korun nebo smažák za 128 korun. Polévka velká za 35 a malá za 25 korun. Podle Hany Halmanové je řízek s dršťkovou polévkou čtvrteční stálicí. „Je to oblíbené,“ připouští s úsměvem Hana Halmová a připojuje, že přijede více hostů než jiné dny.

Krčma Munice.Zdroj: Deník/Edwin OttaI v munické restauraci museli zdražovat. „Ale hlavní jídlo se pořád snažíme držet celkem nízko,“ zdůrazňuje vedoucí provozu. Připojuje, že restaurace má štěstí, že se nedaleká Hluboká rozrůstá a staví se ve velkém, takže na obědy přichází hodně řemeslníků. A také některé hospody v okolí padly. Přes léto přibude i turistů. „Chodí k nám i ubytovaní na rybníku Mydlák a hodně znát jsou cyklisté, i když jich ubylo, bývalo jich víc,“ říká Hana Halmanová.

Stabilní personál a Myšákův sen

V čem tkví obliba munického podniku podle provozní? Je to nabídka a stabilní personál. „Je znát, když vezmeme někoho nového, ale snažíme se, aby se začlenil do našeho standardu a hosté nic nepoznali. Máme docela stálý personál. Jsme tu od roku 2007,“ říká Hana Halmová. Doplňuje, že se nebojí ponechat v jídelníčku i oblíbené stálice, nad kterými občas někdo kriticky kroutí hlavou. K takovým jídlům patří Myšákův sen. Dědictví z dob, kdy měla parta z Munic ještě jednu hospodu v českobudějovických Čtyřech Dvorech.

Krčma Munice. Na některých automobilech se najde i originální dopravní značka.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Kuřecí plátek se podává s eidamem, nivou a hermelínem a smetanovou omáčkou. „Už jsme uvažovali, že bychom to přejmenovali, chtěli jsme to i zrušit, ale nejde to. Stejně jako kuřecí prsa s broskví. V sobotu šel nejvíc myšák a kuře s broskví,“ upozorňuje Hana Halmová na stálou oblibu uvedených jídel. Klasiku dřívějších let v nabídce nechávají, i když občas v Municích slyší, že zůstali gastronomicky stát v překonané době. „Nabízíme ale i steaky z argentinské roštěné, to si také hodně zákazníci oblíbili,“ upozorňuje Hana Halmová, že nabídka restaurace je pestrá.

Sladké pondělí

Čtenáři Deníku vícekrát zmínili v anketě i českobudějovickou restauraci Na Růžku. Například v českobudějovické restauraci Na Růžku nabízejí hlavní jídlo za 125 až 155 korun. Jak říká za restauraci majitelka Ivana Jirglová, jsou to hotovky pro polední menu. Například vepřová s knedlíkem a se zelím. Velká polévka stojí 38 korun, menší do menu 18 korun. Držet takovou cenu je ale už na hranici možností. „Když budou zákazníci chodit v nějakém počtu, je tu cenu možné udržet. O prázdninách to bylo na hraně,“ říká Ivana Jirglová a dodává, že zákazníků bylo méně, než je běžné v průběhu roku.

Restaurace Na Růžku v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Základ hostů, to je stálý okruh zákazníků. Kteří už si mohli zvyknout na „osu“ jídelníčku. „Podnikám osmnáct let. V pondělí je jedno jídlo sladké, ve čtvrtek dršťková polévka a vepřová s knedlíkem a zelím, v pátek řízky. Chci, aby zákazníci věděli, že když přijdou, najdou tady ta jídla,“ říká k jídelnímu lístku Ivana Jirglová. Na Růžku nabízejí zájemcům i snídaně a před Vánoci třeba i prodej vanilkových rohlíčků nebo lineckých koláčků.

Nováčci v Olešníku

Polední menu za 129 korun slibuje nově Olešnická hospoda. Nájemcem obecní hospody je od května Miroslav Švehla. „Vaříme od poloviny června. Vozíme obědy i do Budějovic. Polední menu je za 129 korun, dopravu nepočítáme, ale za box na menu připočítáváme deset korun,“ říká Miroslav Švehla. Například v poslední srpnový den v kuchyni připravili kuřecí vývar se zeleninou a pikantní masovou směs s bramboráčky. Druhým jídlem byla hrachová kaše s vejcem, párkem a okurkou. Zatím nabízejí jen dvě jídla. „Minutky přidáme postupně, až se po prázdninách ustálí klientela,“ uvedl Miroslav Švehla s tím, že po prázdninách bude provoz úplně o něčem jiném. Jídelní lístky má olešnická hospoda na internetu a doufají, že klientela se bude rozšiřovat.

Miroslav Švehla, nájemce Olešnické hospody, srpen 2023.Zdroj: Deník/Edwin Otta

„Objednávky se zvedají, je to domácí kuchyně, kdo si od nás jídlo vzal, tak si bere dál. Chystáme i výdejní místo v Budějovicích,“ plánoval v době přípravy textu Miroslav Švehla. Nemá sice v oboru vzdělání, ale má 35 let praxe. Působil v několika restauracích v Týně nad Vltavou, v nádražce nebo Vltavínu. Teď má pronajatou obecní hospodu v Olešníku a z Týna s ním přišel i kuchař. Přes prázdniny měli výčep v restauraci večer otevřený jen ve středu, v pátek a v sobotu, ale po prázdninách se chystalo rozšíření i na další dny kromě neděle, která je v Olešnické hospodě dnem zavíracím.