Jak uvedl mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner, zdolat museli účastníci celkem čtyři disciplíny – kliky, člunkový běh, celomotorický test a běh na oválu. „Jedná se o kilometr, který musí uběhnout nejhůře za pět minut a patnáct sekund,“ přiblížil podmínky policejní mluvčí.

Jedním z těch, kteří sem dorazili, byl i pětatřicetiletý Jiří Borovka. „Říkal jsem si, jestli bych to zvládl,“ prozrazoval důvod své účasti. Na otázku, jestli měl z něčeho obavy, odpověděl: „Asi ze všeho, protože jsem netrénoval, ale zatím to jde. Při klicích jsem to vytáhl, takže mi na splnění limitu chybí už jen bod,“ řekl Jiří Borovka.

I on si tak odnesl z akce osvědčení o způsobilosti ucházet se o práci, které má roční platnost. To je ale teprve začátek. Splnit musí také psychologické vyšetření či zdravotní způsobilost, která je posuzována lékařem. „Kamenem úrazu jsou psychologické testy, tam hodně účastníků vypadne,“ dodal Jiří Matzner.

Vyzkoušet si, jaké testy je v reálu čekají, mohli zájemci v jednom ze stanů, probrat to ale mohli také se strážmistrem Davidem Andresem, který je ve službě tři týdny. „Důležité je při psychologickém vyšetření nepanikařit. Je pravda, že je to dlouhé. Já na ně šel v půl osmé ráno, odcházel jsem v půl jedné a někdo tam bývá ještě déle,“ přiblížil. Odměnou je podle něj ale práce, která je perspektivní. Sám by do budoucna rád pracoval u kriminálky.

Stejnou možnost mají i úspěšní účastníci čtvrtečního workshopu. Jihočeská policie hledá dle slov Jiřího Matznera v kraji na 150 osob. „Už několik let se potýkáme s tím, že jsme profesně starý sbor. Máme spoustu policistů, kteří slouží třicet a více let, plno lidí nám odchází do důchodu, takže hledáme nové policisty nejen napříč všemi okresy, ale také službami. Každý, kdo by měl po policejní škole zájem jít třeba k dopravce, cizinecké policii nebo na kriminální službu, je to možné,“ řekl policejní mluvčí.

Nejen na zvídavé otázky účastníků odpovídali i praporčík Martin Trojan a podpraporčík Jaroslav Haluza z cizinecké policie. Rovněž zde přestavili techniku. „Je to asi to nejlepší, s čím můžeme v současné době pracovat, nemůžeme si stěžovat,“ shodovali se pánové, kteří nyní nejčastěji vyšetřují nelegální zaměstnávání.

Jaký by podle nich měl být člověk, který chce být policistou? „Hlavně se v té práci musí najít,“ říká mladší z dvojice Martin Trojan. „Měl by být svědomitý, uznávat autority a měl by být poctivý, to je hodně důležité,“ poukázal Jaroslav Haluza na charakterové vlastnosti. „Hledáme všechny mladé, bezúhonné, nadějné, sportovně nadané zájemce – každého, kdo má o práci policisty vážný zájem, protože je to spíše poslání než zaměstnání,“ řekl na závěr Jiří Matzner.