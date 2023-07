Policie navrhla obžalovat dvojici za vykořisťování a kuplířství na jihu Čech

ČTK

Policie navrhla obžalovat muže a ženu z organizování prostituce na jihu Čech. Cizinec navíc v Česku podle vyšetřovatelů vykořisťoval zahraniční dělníky při těžbě dřeva. ČTK to sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Muži hrozí až 12 let, a to i za znásilnění a za nedovolené ozbrojování. Ženu může soud za kuplířství poslat za mříže až na osm let.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK