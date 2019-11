Českobudějovičtí kriminalisté pátrali po nezletilé třináctileté dívce z Českokrumlovska.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

Byla naposledy spatřena podle tiskového mluvčího Milana Bajcury matkou v pátek 29. listopadu ve 21.30 h. Měla jít za kamarádem do Českých Budějovic. Od té doby byl její telefon nedostupný. Štíhlá, 155 až 156 cm vysoká dívka se zelenýma očima a krátkými na černo obarvenými vlasy "na boba" byla oblečena do černé zimní péřové bundy se zelenou vložkou, černých legín a černých kožených kotníkových bot. "Neměla by být v ohrožení života a zdraví a jedná se opakované pohřešování," uvedl Milan Bajcura s výzvou o pomoc.