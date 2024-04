V Českých Budějovicích bude opět možné vyzkoušet si testy, které čekají na uchazeče o práci u Policie České republiky.

V Českých Budějovicích se skládaly policejní testy i loni. Naostro i nanečisto. | Video: Deník/Edwin Otta

Každý, kdo by si chtěl vyzkoušet, jestli by zvládl práci policisty, je vítán na akci, která se koná pod heslem Policistou na zkoušku. V jihočeské metropoli to bude ve čtvrtek 25. dubna 2024.

„Přemýšlel jsi někdy o tom, že se staneš policistou? Zajímá tě, co vlastně policie nabízí, a chceš se na všechno zeptat? Přijď si vyzkoušet fyzické a psychologické testy nanečisto. Uchazeči, kteří splní fyzické testy, získají osvědčení, které je platné jeden rok a bude jim uznáno při přijímacím řízení do služebního poměru policisty,“ zve všechny zájemce jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Policistou na zkoušku.Zdroj: Policie ČR

Kdokoliv má chuť testy zkusit, měl by se dopředu registrovat na emailu: krpc.workshop@pcr.cz a přijít pak může na akci se zkušebními testy, která se bude konat tentokrát ve čtvrtek 25. dubna od 13 do 17 h v areálu SK policie České Budějovice na Jiráskově nábřeží 999/25. Přijít lze kdykoliv v uvedeném čase. „Získá-li účastník osvědčení o zvládnutí fyzických testů, má jednu část přijímacího řízení k jihočeské policii úspěšně za sebou,“ říká Štěpánka Schwarzová.

Kromě přijímacího řízení si mohou zájemci, ale i návštěvníci z řad veřejnosti, v rámci doprovodného programu prohlédnout moderní policejní techniku, se kterou policisté pracují a dozvědět se všechno, co je o policejní práci zajímá.

Začala stavba první části obchvatu Srubce, spojí D3 a Ledenickou

Veškeré potřebné informace pro nové uchazeče jsou zveřejněny na webových náborových stránkách jihočeské policie. Zde se dozví vše o náboru, jaké jsou požadavky pro přijetí a také vše, co policie nabízí. Případně lze zavolat na telefonní číslo 606 762 294 a zeptat se na vše, co vás zajímá.

„Práce u policie je velmi zajímavá a různorodá, proto se přijď podívat na náš workshop a přesvědč se, jestli na to máš,“ dodává Štěpánka Schwarzová.