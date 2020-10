Zdroj: archivMédii, komunikací a marketingem se zabývá přes 15 let. Je spolutvůrcem a manažerem úspěšné politické kampaně senátora Ladislava Faktora, která – z hlediska počtu hlasů, které politik získal – byla celorepublikově třetí nejúspěšnější předvolební kampaní.

„Vytvořit reklamní sdělení na billboard je specifická disciplína,“ vysvětluje David Kovařík. „Nemáte-li eshop s ponožkami a doménu www.ponozky.cz, měl by být billboard vždy součástí komplexnější komunikace. Billboard začíná konverzaci a má spoustu omezení. Důležitým aspektem je také místo, kde je billboardová plocha umístěna. I s tím by tvůrci měli počítat,“ doplňuje. Billboard by prý měl vždy hlavně vzbudit zvědavost k další informaci. „U politické kampaně si myslím, že jsou jen dvě cesty, nebo jejich kombinace. Buď grafiku postavit čistě na kandidátovi jako osobnosti, nebo na prezentaci partaje. Zdá se, že v roce 2020 už není mnoho prostoru pro vytvoření originálních hesel, ale kreativci, kteří kampaně tvoří, občas překvapí. U billboardu je totiž podstatné, aby sdělení bylo krátké, jasné, čitelné a zapamatovatelné. Říká se, že billboard je médium maximálně šesti slov,“ říká David Kovařík.

U politické kampaně považuje za zásadní také pravdivost a uvěřitelnost textu. Jenže většina politiků se prý podle něj stále řídí heslem Slibem nezarmoutíš. „Deníkem vybrané billboardy jsem se snažil hodnotit co nejvíce objektivně, ale ruku na srdce. U politické kampaně se subjektivitě neubráníte. Stejně tak to působí i na voliče. Sebelepší kampaní nepřesvědčí voliče, který je na opačném spektru politických sympatií,“ dodává David Kovařík.

A co jej zaujalo komplexně? „Většina billboardů neobsahuje informaci, že se jedná o krajské volby a kdy se konají. Obávám se, že zvláště v době koronavirové, kdy jsou lidé médii masírováni prakticky jediným tématem, tvůrci předpokládají, že volič pochopí. Za 11 let, co jsem pracoval v rádiu, jsem se naučil, že i když během hodiny čtyřikrát řeknete nějakou informaci, neznamená to, že ji posluchači slyšeli.“

Tak se pojďme podívat na jednotlivé zástupce letošních krajských voleb v jižních Čechách. David Kovařík známkoval jako ve škole: jednička je nejlepší, pětka nejhorší.

1. ODS - známka 1-

■ Na tomto billboardu by mi měly chybět, stejně jako u jiných grafik, informace o tom, že se jedná o krajské volby a kdy budou. Marketingové aktivity Martina Kuby jsou ale tak silné, velmi dobře propracované, konzistentní a na rozdíl od všech ostatních dlouhodobé, že jejich absence prakticky nevadí. Až na malé výjimky je celá kampaň naprosto jasná, širokospektrální, opřená o všechny možné platformy propagace a varianty činností. Myslím, že je fér to zahrnout do kontextu. Přesto bych nepočítal stoprocentně s tím, že volič ví, proč mu Martin Kuba na tomto billboardu nabízí svůj tým a kdy ho má jít volit.

2. KDU-ČSL + TOP 09 - známka 1-

■ Nebýt Marshallova plánu, asi bych se neubránil nejlepšímu hodnocení. I když se pan Bouzek možná trochu ušklíbá, na pozadí budějovické dominanty a s jasným, konkrétním plánem, jak podpoří rodiny, nabízí čitelné, sympatické a kompaktní sdělení. Tvůrci nezapomněli ani na to, že jde o krajské volby a kdy budou. No a Marshallův plán? Když opomenu další čas na přečtení této věty, obávám se, že většina čtenářů netuší, co tím chtěl autor říci a může to i vzbudit pocit, jestli je to vůbec dobře, že kandidáti mají něco takového.

3. TRIKOLÓRA - známka 2+

■ Kampaň Ivany Kerlesové znám více i z jiných platforem. Celkově na mě působí mile, uvěřitelně a až na drobné výjimky jasně. Chápu snahu o čistotu grafiky, ale nějak se v těch bílých košilích už začínám ztrácet. Chybí datum voleb.

4. PIRÁTI - známka 2

■ Tady je potřeba předeslat, že nejde o billboard, ale o „lavičku“. Tedy příjemce informace se chová jinak než čtenář billboardu, který jede obvykle ve voze. Líbí se mi heslo vytvořené jako odkaz na web. Celkově je sdělení srozumitelné, kompaktní a ponouká mě k akci – říká mi, ať jdu k volbám. Nechybí datum. Jakkoli je to marketingově pochopitelné a výhodné, opět mám problém s tím, že kandidát potřebuje „oporu“ předsedy strany. Jedním dechem tak totiž říká, že bez předsedy není zásadní osobností.

5. JIHOČEŠI 2012 - známka 2

■ Jednoduché řešení které staví na znalosti kandidáta. Civilní sympatická fotka bez velkého množství postprodukce, která změní kandidáta k nepoznání. Pakliže smyslem bylo vzbudit zvědavost a chuť dozvědět se o panu Hrochovi více, bylo potřeba více akcentovat web, který se mi zdá utopený pod logy. Chybí mi datum voleb.

6. ANO 2011 - známka 2

■ Bílé košile, jiná mutace varianty „makáme“. Jednoduché, jasné. Tedy až na slovo Schváleno. Font na mě nepůsobí dobře a hlavně při jízdě vozem není úplně snadné ho hned přečíst. Obecně mám ale výrazně subjektivní problém s kampaněmi, kdy se místní lídr „schovává“ za lídra partaje. Zvláště u ANO ve mně sdělení vyvolává skličující pocit, že mít někoho za zády může také znamenat, že lídra regionu bude ovlivňovat či řídit.

7. SPD - známka 2-

■ Začínám si zvykat, že partaje jako SPD, KSČM používají naprosto vágní, nicneříkající hesla jako Jihočeský kraj na prvním místě, nebo někdy absurdně populistická hesla typu kolik peněz dají kterým vybraným skupinám a jiným skupinám, že zase ledacos odepřou. Graficky asi nemám s billboardem problém. Vizuál drží v celé republice stejnou formu, logické a jasné opření se o lídra strany.

8. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - známka 3

■ Líbí se mi heslo. Jasně říká, že kandidáti prokázali svoje schopnosti na komunální úrovni. Sdělení rozum do hrsti už mi přijde ale nadbytečné. Že jde o volby, říká grafika s umístěnou sedmičkou, která patrně jako symbol šťastného čísla má pomoci pozitivnímu působení. Celkově mám ale problém s barvami. Předpokládám, že na monitoru to vypadalo významně lépe, ale i s tím musí tvůrce počítat. Levný billboardový papír zkrátka nenabízí takový komfort. Chybí mi datum voleb.

9. KSČM - známka 3

■ Na první pohled této grafice není co vytknout. Sdělení dominuje červená barva, která poutá pozornost. Texty jsou krátké, čitelné. Díky černobílému řešení s červeným dominantním prvkem na mě ale kandidát působí temně, nesympaticky. Co na mě působí nejasně a velmi vágně, je obsah hesel. Slibují jistotu práce a bezpečí? Nebo jistotu, práci a bezpečí? Ani jedna varianta na mě nepůsobí uvěřitelně.

10. ČSSD - známka 3

■ Je skvělé, že někdo ví, jak bezpečně dál. Ale čeho se to týká? Kovidu? Bojím se, že nikdo netuší, jak bezpečně dál. A politici teprve ne. I když si za záda vezmou hygienika. Sdělení předpokládá, že čtenář ví, že se blíží volby. A jaké? Jak by řekl můj tchán - pořád jsou nějaké volby.

11. ZMĚNA 2020 - známka 4

■ Přiznám se, že mi chvilku trvalo, než jsem sdělení pochopil. A na to při jízdě autem kolem billboardu opravdu čas nemáte. Je to reklama na zájezd do Bibione? Nebo na rybářské potřeby? Myslím si, že příběh na billboard nepatří. Stejně jako u většiny mi chybí informace, o jaké volby jde a kdy se konají.