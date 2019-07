Šindlovy Dvory – Adriana Kašparová vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a po studiích pracovala v potravinářském průmyslu, poté v laboratoři. Jenže během studií onemocněla, a tak ji životní cesta zavedla k celostní medicíně. Díky ní se sama uzdravila. Dnes pomáhá lidem.

Adriana Kašparová pochází z rodiny bylinářů z východního Slovenska, kde se nemoci léčily bylinkami. V Šindlových Dvorech v části obce Litvínovice jich má na 40 druhů, avšak sama si je nepěstuje. Navíc lidem pomáhá jako terapeutka celistvé medicíny. „Spousta nemocí je způsobená psychikou, jde tedy o celistvý pohled na člověka. Lidé chodí ke mně domu, řeknou mi, jaké mají potíže a dostanou bylinky. Také jim poradím, co je pro ně důležité. Mým cílem je dovést člověka k tomu, aby se uzdravil. Namotivuji ho do života, člověk se potřebuje namotivovat tak, aby chtěl žít. Je to trochu psychologie a trochu medicína,“ popisuje svou práci terapeutka, která zavítala do Kavárny Deníku v parku Bosonoha u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích.