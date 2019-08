České Budějovice - Každoročně do Kabelkového veletrhu deníku nosí i Bohuslava Adámková.

Dárkyně z Českých Budějovic přispívá pravidelně. Některé kabelky, které letos přinesla, jsou dokonce z předchozích let Kabelkového veletrhu. | Foto: Deník / Kamila Dufková

„Tři z nich jsem tam v minulých letech také zakoupila,“ ukazuje na své příspěvky. Další dostala do dcery. „Mám už jiné, změnila jsem šatník, tyhle se mi už nehodí,“ vysvětluje Bohuslava Adámková, proč tašky posílá dál. Kabelkový veletrh je jí sympatický. „Je to pro dobrou věc, když to může pomoci rozvíjet talent dětí,“ myslí si dárkyně z Českých Budějovic. Podívat se přijde znovu.