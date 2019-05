Ocitnout se bez střechy nad hlavou je mnohdy snazší než k bydlení přijít. Nejhůř jsou na tom mámy s dětmi, jejichž partner např. nastoupí výkon trestu, od rodiny odejde. Nebo matky, jež musí společnou domácnost opustit, či samoživitelky, které ztratí práci. S dětmi na ulici žít nelze.

Mluvčí budějovického magistrátu Jitka Welzlová vysvětluje, že pokud se matka s dítětem ocitne v bytové nouzi, většinou přichází na sociální odbor, konkrétně na oddělení sociálně právní ochrany dětí. Jeho pracovnice poradí a předají kontakty na azylové domy, ubytovny, realitní kanceláře, případně Správu domů, také na neziskové organizace, například Temperi, o.p.s, které jsou rodinám při hledání bydlení nápomocné.

Město je zřizovatelem Azylového domu pro matky s dětmi Filia, kde rodina může najít přechodné zázemí. Jak uvedla Jiřina Dudová, ředitelka organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, Azylový dům Filia má pro matky s dětmi vyhrazeno 13 pokojů a ve čtvrtek bylo 12 z nich obsazeno. „Právě jednáme se zájemkyní o tento volný pokoj,“ dokreslila Jiřina Dudová situaci, která se mění ze dne na den. V současné době v azylovém domě pobývají maminky s malými děti.

Děti žijící na ulici se podle policistů a strážníků v krajském městě nevyskytují. Ale jak připomenul Ladislav Šalena z městské policie, našli jednou v garáži matku se zhruba dvouměsíčním miminkem. „Ale to jsme okamžitě řešili a vyřešili se sociálním odborem magistrátu. Dlouhodobě na ulici děti v Českých Budějovicích nejsou,“ tvrdí Ladislav Šalena.

I když se to někdy může zdát. „V Novohradské ulici jsou děti většinu času venku na ulici, ale spát chodí na ubytovnu. Jsou tam takové podmínky, že se raději zdržují venku,“ vysvětluje strážník.

Ladislav Šalena také popsal, jak s asistenty prevence kriminality v rodině odebírali jedenáct potomků, starých od pár měsíců do jedenácti let, kteří žili v nevyhovujících podmínkách. „Děti šly do dětského domova. Bohužel se tak velkou rodinu nepodařilo umístit do jednoho ústavu,“ vzpomíná na situaci, kdy nevinní doplatili na své rodiče.

Strážníci též občas pomáhají při dohlížení na některé rodiny. Například k ženě, jež měla v péči vnouče a starala se o něj místo své dcery, chodili dělat dechové zkoušky, neboť babička mívala v minulosti problémy s pitím.

PŘIJÍT O BYT JE SNADNÉ

Podle mluvčí magistrátu Jitky Welzlové kategorie sociální byty, kam by mohly být rodiny s dětmi umístěny v případě, že přijdou o bydlení, doposud neexistuje. Chybí legislativa. Podle jednatele budějovické společnosti Správa domů Petra Šindeláře město nemá krizové byty, takže rodina je ubytována v azylovém domě a pak případně v malometrážním bytě.

ABY BYLO ZA CO BYDLET

Dlouhodobě nezaměstnaná matka samoživitelka, která kvůli dětem nemůže směnovat, či rodiny s dětmi, jejichž příjem je nižší než životní minimum, mohou žádat na úřadu práce o dávku hmotné nouze na bydlení. Lidé s trvalým bydlištěm ve městě pak dávku státní sociální podpory – příspěvek na bydlení, pokud vyhoví podmínkám.

Azylový dům Filia

Najdete ho v českobudějovické Nerudově ulici v prostorné zahradě. K dispozici mají ženy společná sociální zařízení a kuchyni, společenský koutek, učebnu, prádelnu, sušárnu, kočárkárnu. Dům má 17 pokojů s celkovou kapacitou 52 lůžek.