Pomlázky různé délky a síly už nabízejí prodejci pro blížící se Velikonoce na trzích a lze je koupit také v jihočeské metropoli na náměstí Přemysla Otakara II. na Jarních trzích. Začaly ve čtvrtek 21. března a skončí v sobotu.

K Velikonocím neodmyslitelně patří pomlázka. Pořídit ji můžete i na Jarních trzích na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Edwin Otta

U stánku má pomlázky společně s řehtačkami a jiným zbožím například Martin Kůta z Písku. A vybrat si může skutečně každý. Zhruba půlmetrová pomlázka se dá pořídit už za 25 korun. S rostoucí délkou pak úměrně stoupá i cena. Od pasu po ramena je cenové pásmo 80 až 100 korun. Největší kusy měří skoro úctyhodné tři metry. „Třímetrová se plete ze štaflí,“ říká zručný muž, který za řeči rovnou proplétá vrbové proutky a dává vzniknout další pomlázce.

Zhruba tři týdny před Velikonocemi vyráží na proutí, aby ještě nemělo listy. „Teď už má listy,“ upozorňuje Martin Kůta, že pak už se s proutky pracuje hůř. A to už ví, jak to bude příští rok! „Příští rok budou Velikonoce o tři týdny déle. To už budou mít listy všechny proutky,“ dokládá Písečák letitou zkušenost.

Zajímavé je, že používá odlišnou technologii něž většina těch, kteří se do tradičního výrobku pustí. „Pletu odshora, kvalitně a dokonale,“ neváhá si s úsměvem pochválit „omlazovací“ nástroj ozdobený barevnými pentlemi. „Moraváci pletou zespodu,“ dodává vzápětí s tím, že většinou plate z osmi proutků a devátý je na omotání dole. Připojuje, že jako Moraváci plete i většina Čechů odzdola.

Jarní trhy s doprovodným programem, v němž nechybí třeba dva kolotoče, budou na náměstí Přemysla Otakara II. ještě v sobotu. Tradiční trhy v Českých Budějovicích se konají každý čtvrtek a sobotu na Piaristickém náměstí a tento týden se bude ještě v neděli 24. března konat na Piaristickém náměstí nebo v Panské ulici akce Staročeské Velikonoce.