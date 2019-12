„Chtěla bych poděkovat profesionálním hasičům z Českých Budějovic, dobrovolným hasičům z Radošovic – Tupesy a Žabovřesk a také bychom chtěli poděkovat za to, že nám vyšel vstříc starosta Radošovic Michal Borovka,“ říká Milada Petrášková z domu z Tupes, kde 11. července hořelo.

Mohl za to zapnutý synův notebook, který se přehřál a chytl koberec. „Byla jsem s mužem doma, hlídali jsme vnoučata, uviděla jsem dým, to bylo hrozné,“ vzpomíná. Manžel se šel podívat, zda tam nikdo není, Milada Petrášková volala do práce synovi. „Ulevilo se mi, když zvedl telefon,“ vypráví.

Hasiči přijeli během chvíle. Shořelo ale téměř celé podkroví. Úplně čtyři místnosti, jedna částečně. „Hasiči byli nesmírně rychlí,“ pamatuje si Milada Petrášková. S manželem zůstala po požáru v domě, syn se přestěhoval na čas k dceři o dům dál.

Po opravách všichni bydlí ve stavení znovu od listopadu. „Našimi velkými pomocníky byli Jan Interholc z Tupes a Tomáš Rosenfelder – snad jsem jejich jména nezkomolila,“ děkuje a vypráví: „Pomohli nám likvidovat sutiny, jsou šikovní.“ O vystěhování domu se přičinili dobrovolní hasiči. Ještě když hořelo, nosili věci z místnosti i spadané tašky. Dík patří i Vladislavu Hálovi ze Žabovřesk. „Udělal nám střechu asi během šestnácti dnů. Vešel se do všech staveb, které měl nasmlouvané, moc nám tím pomohl,“ děkuje Milada Petrášková.

„Přejeme všem štěstí do nového roku,“ uzavírá.