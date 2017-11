Pomůže Hradcům už druhý volební reparát?

Hradce - Mají za sebou už druhé mimořádné volby do zastupitelstva během jednoho volebního období. V Hradcích na Českobudějovicku, kde žije 94 lidí, obyvatelé svobodně kandidují, chodí k volbám a zase ze zastupitelstva odstupují více než často.

Přestože se volby opakují, zatím se nedaří Hradeckým ustanovit stabilní zastupitelstvo.



Jedni chtějí budovat kanalizaci, silnice, veřejné osvětlení, požadují transparentnější hospodaření obce. Druzí myslí na zachování jedinečného rázu vesnice, nechtějí navyšovat světelný smog a do budoucna myslí hlavně na dostatečné zajištění vody. Proti sobě stanuly u mimořádných voleb do zastupitelstva dva názorově nesmiřitelné tábory a v rámci předvolební kampaně rozesílaly dopisy občanům, ve kterých své postoje vysvětlovaly.



Letos se mimořádné volby konaly 4. listopadu. „Ustavující schůzi svoláme na konec listopadu. Teď čekáme, jestli volby někdo nenapadle, i to už se v minulosti stalo,“ řekla starostka Zdeňka Kropáčková, která byla letos zvolená už potřetí. Loňské mimořádné volby měli v Hradcích 5. listopadu a ke klidnému vedení obce nevedly. Pokaždé se starostkou Hradců stala Zdeňka Kropáčková, kterou její protivníci ze Sdružení 2017 opakovaně kritizují. Za její starostování se jí nevyhnulo ani trestní oznámení. Vyšetřování ale její vinu neprokázalo. Jen odhalilo menší nesrovnalost v projektu na opravu silnice a obec musela dotaci od Krajského úřadu ve výši 220 tisíc vrátit. Přitom stav silnice a neúměrný provoz je to, co Hradce nejvíce trápí.



V čele kandidátky Sdružení 2017 stál Stanislav Anderle, který pro Deník řekl: „Teď je rozhodnuto, ale za rok budou volby znova. Tak uvidíme. Jestli budu do zastupitelstva kandidovat za rok, to nevím.“ Obyvatel do krajiny rozprostřené malebné obce je jen necelá stovka, přesto to mezi nimi vře. „Problémy dělají hlavně ti, kteří se s tímto prostředím nesžili,“ krčí rameny Zdena Kropáčková. Další vývoj obce ukáže ustavující schůze, plánovaná na konec listopadu.