V Nádražní ulici se bude opravovat most přes Dobrovodskou stoku, který se nachází v úseku mezi Pekárenskou a Jírovcovou. Podle náměstka primátora Iva Moravce je důvodem opravy špatný stav vozovky. „Podle znaleckého posudku není most před zavřením, ale začíná do něj zatékat,“ říká Ivo Moravec ke stavu objektu. Náklady předpokládá město deset milionů korun.