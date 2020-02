Silný vítr od úterního rána komplikuje na jihu Čech dopravu.

Vítr lámal stromy. Ilustrační foto. | Foto: Bohumil Rod

Nepříjemný začátek dne mají za sebou řidiči na Prachaticku. Především ti, kteří jezdí za prací do Německa. Na celé řadě míst totiž popadaly do vozovek stromy. Řidiči se tak s komplikacemi setkávají na silnicích u obcí Vimperk, Horní Vltavice, Kubova Huť, Lenora a Strážný, a to v celkové délce šestadvaceti kilometrů.