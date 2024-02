Udílením znamení pokání, tzv. popelcem, začala ve středu 14. února pro věřící postní doba, která je přípravou na velikonoční svátky.

V katedrále se ve středu podvečer uděloval popelec na znamení pokání. | Foto: Radek Gális

Ranní mši sloužil v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše světící biskup Pavel Posád, podvečerní vedl sídelní biskup Vlastimil Kročil za účasti generálního vikáře Daniela Henzla, děkana Zdeňka Mareše a dalších církevních představitelů.

„Nastávající dobu postní nemáme prožívat s nějakým strachem,“ připomněl biskup stovkám přítomných. „Každá doba je dobou spásy. Někdy to platí dvojnásob, což můžeme říct právě o době postní. Nebojme se vstoupit do téhle doby a podívat se sami na sebe a život, který prožíváme. Nevadí, že najdeme něco, co se nám nebude líbit, a co bychom chtěli změnit. Je důležité, abychom se na sebe dokázali podívat v pravdě,“ zdůraznil biskup. Postní doba končí Bílou sobotou, která letos připadá na 30. března.