Týn nad Vltavou – Na dva nesmiřitelné tábory se rozdělili obyvatelé Hlineckého sídliště v Týně nad Vltavou. Přou se o to, zda má město omezit provozní dobu restaurací a barů na sídlišti. Vyhláška by pro nás byla likvidační, zoufají si hostinští

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Vyhlášku, podle níž mají hostinští své provozovny uzavřít ve všedních dnech ve 23 hodin a v noci z pátku na sobotu i ze soboty na neděli v jednu hodinu ráno, již projednali vltavotýnští radní. Poslali ji zastupitelům, kteří o její definitivní podobě a platnosti budou rozhodovat v příštím týdnu.



Podle starosty Týna nad Vltavou Milana Šnorka radní vyhlášku schválili na základě četných stížností a také petice obyvatel sídliště, kteří nemohou spát kvůli hlučným návštěvníkům místních restaurací.



Za hostinské hovoří Dan Mikulička ze společnosti, která vlastní kulturní dům na Hlineckém sídlišti. Právě tady většina místních restaurací sídlí. Jejich provozovatelé proti vyhlášce protestují. „Zkrácení provozní doby by pro nás byla likvidační," říká Dan Mikulička a argumentuje tím, že původci hluku na sídlišti nejsou hosté místních restaurací, ale party mladých lidí, které posedávají a popíjejí venku.



Obyvatelka sídliště Lena Majerníková o chystané vyhlášce už slyšela. „Je těžké určit, kdo nepořádek dělá. Jsem pro, aby zůstaly hospody otevřené neomezeně. Ale je třeba to ohlídat, aby byl pod okny domů klid," řekla.

Na jedné straně jsou tak stížnosti obyvatel Hlineckého sídliště na rušení nočního klidu. A také lidé, kteří se v anketě pořádané komisí rady města pro revitalizaci sídlišť vyslovili pro přijetí vyhlášky, jež má omezit provozní dobu restaurací a barů mezi paneláky.

Na straně druhé je pak petice proti přijetí vyhlášky, jíž podepsalo už přes dvě stě lidí. A samosebou i hostinští, kteří argumentují tím, že pro zajištění většího klidu na největším vltavotýnském sídlišti v nočních hodinách už udělali maximum.



Rozřešit tento spor dvou skupin obyvatel se ve čtvrtek večer na svém jednání pokusí vltavotýnští zastupitelé. Vyhláška, o níž budou jednat, by nakázala hostinským, aby od neděle do čtvrtka zavírali své provozovny na Hlineckém sídlišti úderem 23. hodiny, v pátek a sobotu budou moci nechat otevřeno ještě hodinu přes půlnoc.

„Samozřejmě bude možné při pořádání kulturních akcí žádat o výjimky z této vyhlášky," doplňuje starosta Týna nad Vltavou Milan Šnorek, jenž předesílá, že na základě diskuze zastupitelů se mohou navržené zavírací hodiny restaurací a barů ještě změnit.



Hostinští by však byli nejraději, kdyby zastupitelé návrh vyhlášky shodili ze stolu napořád. „Připouštím, že z restaurací může hluk vycházet, ale to je dáno už samotným uspořádáním sídliště, kde kulturní dům stojí přímo mezi paneláky," vysvětluje Dan Mikulička, zástupce firmy, která kulturní dům vlastní. A pronajímá v něm prostory provozovatelům restaurací a barů, ale také fitness centra anebo volnočasového klubu pro děti a mládež.



„Už jsme udělali hodně ústupků. Sami jsme si omezili otevírací dobu, už tu žádný bar nefunguje nonstop. Také zajišťujeme úklid kolem kulturáku, nepouštíme sem osoby mladším 18 let a na vlastní náklady jsme pořídili kamerový systém, k němuž má přístupové kódy městská i státní policie. Jde o soubor opatření, která do sebe musejí zapadnout a pak se situace začne zlepšovat," věří Dan Mikulička a upozorňuje, že omezení otevírací doby by nic nevyřešilo. „Na sídlišti se scházejí mladí lidé, kteří si koupí kolu v plastové lahvi a nalijí do ní rum. Ti jsou hluční, ne návštěvníci restaurací."



Starosta Milan Šnorek vstřícné kroky podnikatelů oceňuje. „Nicméně stížností na rušení nočního klidu je stále mnoho, problémy na sídlišti se zatím nedaří korigovat," podotýká. „Ze strany komise pro revitalizaci sídlišť přišel návrh na ještě výraznější restrikce. Rada města pak schválila vyhlášku, která je kompromisem mezi názory dvou skupin obyvatel. Zda je to kompromis přijatelný, uvidíme na zastupitelstvu," dodává starosta.



Vyhláška se má omezit pouze na ulice na Hlineckém sídlišti. Jinde prý podobné problémy město neeviduje.

Služebna strážníků na sídlišti? VýhledověStížností na rušení nočního klidu na Hlineckém sídlišti v Týně nad Vltavou by podle provozovatelů zdejších restaurací a barů mohlo být méně, kdyby vltavotýnská městská policie měla na sídlišti svou stálou služebnu. Podle starosty města Milana Šnorka se městská policie snaží mít dění na Hlineckém sídlišti pod kontrolou i v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli.



„Momentálně máme čtyři strážníky, nyní přijímáme pátého, který by měl s výkonem služby začít přibližně za dva měsíce. Na to, kolik má Týn obyvatel, by ale bylo ve městě potřeba celkem osm až devět strážníků," vysvětluje Milan Šnorek. „Až se tak stane, což ale nebude hned, můžeme uvažovat o zřízení jakéhosi detašovaného pracoviště služebny městské policie na Hlineckém sídlišti. To ale spíše výhledově, protože náklady na technické vybavení takového pracoviště nebudou malé," dodává starosta.