Úpravu vyhlášky o místních poplatcích chystají ohledně likvidace komunálního odpadu České Budějovice.

Rada města na posledním zasedání tento týden schválila návrh, podle kterého bude 75 let bude věková hranice, od které by v Budějovicích byli osvobozeni senioři od platby za odpad.

Opoziční ODS navrhla před časem v zastupitelstvu 65 let s odůvodněním, že je to přibližný vstup do starobního důchodu, kdy seniorům výrazně klesají příjmy. Podle náměstka primátora Petra Holického by se ale jednalo téměř o dvacet tisíc obyvatel města s významným zásahem do městského rozpočtu.

Náměstek primátora Viktor Vojtko dodal, že město různými dotacemi podporuje seniory i dalšími způsoby.

Rada města ale zase navrhla rozšířit osvobození u dětí až na tři roky věku, místo dosavadního jednoho roku.

Návrh rady města musí potvrdit zastupitelé, kteří by o novele vyhlášky měli jednat v prosinci. Za odpad se nyní platí za osobu v Českých Budějovicích ročně 680 korun.