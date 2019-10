Kamarádky Petra Beerová a Klára Klimentová dnes v Třeboni v restauraci Beseda pořádají v pátek od 18 h tzv. Beauty day. Večer koncipovaný jako večírek pro ženy, které sice na mateřské chodí v teplácích, ale sem se oblečou hezky a večer si užijí.

Organizátorky akce Beauty day Petra Beerová (vpravo) a Klára Klimentová pomáhají ženám na mateřské cítit se dobře. Akce navíc podporuje Autis Centrum v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/ Kamila Dufková

„I my jsme na mateřské. Pro ostatní ženy jsme inspirací, protože máme rády módu a rády se oblékáme. Mnohdy se ženy ptají, jak to stíháme s dětmi, jak nakupujeme, jak kombinujeme oblečení,“ vysvětluje Petra Beerová, jak to začalo, a Klára Klimentová dodává: „Proto jsme udělaly velkou akci, pro ženy, kde jim to řekneme hromadně.“ Obě milují módu, fotí si výlohy a Klára Klimentová dokonce vlastní butik.