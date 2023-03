Jihočeská Porta nabízí muzikantům řadu odměn a porota bude hodnotit soutěžící stejně jako ve známé SuperStar. To jsou některé novinky, které přinese hudební přehlídka 18. března v sále rádia. Legendární festival v minulosti učinil hvězdy z mnohých písničkářů.

„Letošní Porta bude hlavně zajímavá tím, že její průběh bude diametrálně odlišný od toho, co bylo celá léta zavedené. Taky bude jiná tím, že se zatím hodně hlásí kapely, které na jihočeské Portě nikdy nehrály. To bude obohacení, nejen žánrové, ale i díky lidem a potkávání se s novými tvářemi, které budou třeba s Portou souznít,“ řekla ředitelka festivalu Anna Roytová.

SOUTĚŽ: Jihočešky, rozkveťte. Vyhrajte focení s vizážistkou i luxusní prádlo

Jde o soutěžní festival zaměřený na mladé muzikanty, kapely i písničkáře hrající folk, country a příbuzné žánry. Poprvé nabídne jihočeským kapelám a muzikantům řadu odměn jako recitály na spřátelených festivalech nebo možnost natočit ve studiu zdarma tři písničky. Nový je i formát poroty podobný soutěžím jako SuperStar. Jako host se představí skupina Devítka.

Vyberou hosty pro Epydemyi

Tradičně dva z účastníků postoupí do celorepublikového finále Porty v Řevnicích u Prahy. Nově ale další soutěžící získají možnost odehrát recitál na festivalech Prázdniny v Telči, Okolo Třeboně, zahrát si jako host na koncertě skupiny Epydemye, vystoupit při letní hudební sérii v Bechyni nebo v nahrávacím studiu ve Vyšším Brodě zdarma natočit tří písničkové demo. Získají i věcné dary.

Novinkou je také podoba pětičlenné poroty. Se soutěžícími bude mluvit podobně jako při SuperStar, hned po jejich vystoupení. Cílem je dát muzikantům okamžitou zpětnou vazbu. Předsedou poroty bude kapelník folkové skupiny Nezmaři Pavel Zajíc, zasednou v ní nově také zakladatel Prázdnin v Telči Milan Kolář nebo violoncellistka Petra Štroblová z kapely Bonsai č.3. Co se naopak nemění, je léty prověřená kvalita na moderátorském postu: publikum provede Portou Zdenek Schwager, zkušený konferenciér a také člen formace Lenka Slabá a Triolla.

V sále rozhlasu

Porta je nejstarší hudební festival v ČR, zaměřený na folk, country, trampskou píseň a příbuzné žánry. Letos od 23. do 25. června bude 57. ročník, v lesním divadle v Řevnicích u Prahy. Jako hosté vystoupí Richard Krajčo, Jiří Krhut, Robert Křesťan, Ivan Hlas trio, Petr Bende, Samson, Nerez a Lucia nebo Rangers – Plavci. Loni se stala vítězem celostátní soutěže brněnská kapela VeHiBa v čele s výraznou zpěvačkou a autorkou Veronikou Bartošovou. Festival loni přilákal asi 3000 lidí.

Jihočeská Porta se koná

18. března 2023, začátek je

ve 14 hodin v budějovickém rozhlase, hostem je skupina Devítka, vstupné činí 100 korun.

Porta už není zaměřená jen na žánr country jako při svých začátcích v 60. letech 20. století. V ČR ubývá i trampských kapel. „Za poslední léta nebyla na Portě kromě starších muzikantů vyloženě trampská kapela. Bohužel. Naše žánrové nůžky jsou teď široce otevřené, Porta obejme všechno. Zkoušíme se přizpůsobovat modernějším trendům i co se týče hostů. Přáli bychom si, aby lidé nebrali Portu jako trampský festival. Je to festival, který zase nabírá prestiž, jakou míval dřív. Mezi muzikanty je to zase ta důvěryhodná Porta, na kterou se jezdí pro pohodu,“ řekla Anna Roytová.