Společně vystupovali jako duo naposledy na Dětské Portě před 20 lety. Když se nyní přihlásili, opět proto, aby udělali radost rodičům, tak skládali na dálku a cvičili i v obytném voze.

Jihočeská Porta 2024. Vítězné duo Živana Stupková a Jiří Toman při soutěžním vystoupení na Jihočeské Portě.

Příběh jako z filmu přineslo sobotní jihočeské kolo legendárního muzikantského festivalu Porta. Zvítězila dvojice Živana Stupková a Jiří Toman. Duo zažilo hudební comeback a postoupilo přímo do finále festivalu Porta v Řevnicích u Prahy. Do semifinále vybrala porota budějovickou kapelu Chansonet.

Duo Živana Stupková – Jiří Toman spolu naposledy vystupovalo téměř před 20 lety na Dětské Portě, kam se přihlásilo, aby rodičům udělalo radost. Po pár letech se pak sešli ve folkové kapele Bonsai č. 3, potom žili v Anglii a Lucembursku. Na svou první „velkou” Portu se prý nyní přihlásili, aby zase udělali rodičům (a sobě) radost. Písničky skládali na dálku a společně je nacvičili při jejich nomádské cestě ze západní Evropy domů, kdy zpívali a hráli třeba u katedrály ve francouzském městě Rouen.

Ocenění, která získali vítězové. Autory sošky jsou keramici Martin a Alena Rabochovi, autorem kovové plastiky je sochař Michal Trpák.Zdroj: Julie Pechočová

„Nejhezčí bylo zkoušení v obytném voze, kterým jsme se vraceli do Čech. Byla tam dobrá akustika. Měli jsme písničky dlouho rozdělané a Porta byla motivace, proč je dotáhnout,” řekl Jiří Toman, který hraje na kytaru. Společně se Živanou Stupkovou teď prožívají úspěšný comeback. Díky Portě si zahrají také na Prázdninách v Telči nebo na Lipně jako předskokani Jaroslava Uhlíře. Tomu, že získali sošku pro vítěze, nemohli dlouho uvěřit. „Přijde mi to opravdu vtipné,” řekla Živana Stupková, mimo jiné v rodině již třetí nositelka tohoto křestního jména, které „podědila“ po mamince, lektorce jógy Živaně Stupkové. Otcem vítězky Porty je také umělec, ale jiného ražení - kuchař Petr Stupka. Při koncertech se Živana Stupková doprovází na mandolínu, hraje na kytaru, působí i ve skupině The Moonbeans.

Jiří Toman začal podle webu kapely Bonsai č. 3 s kytarou někdy ve 4. třídě základní školy a po kytarovém hmatníku od té doby rád a často putuje, rok od roku lépe. Na jihočeském kole „dospělé“ Porty vystoupil úspěšně také v duu s Lenkou Martinů v roce 2011.

Jihočeská Porta je soutěžní festival zaměřený na mladé muzikanty hrající folk, country a příbuzné žánry. Přilákal letos 17 soutěžících. Muzikantům nabídl i odměny jako recitály na jiných festivalech i možnost natáčení ve studiu. Jako host zahrál Jan Nedvěd mladší.

„Mám dobrý pocit z toho, že se objevily dvě třetiny nových kapel, které na Portě nikdy nehrály,“ řekla ředitelka festivalu Porta Anna Roytová. Doplnila, že je prima, že vyhrálo duo, které kdysi začínalo na Dětské Portě.

Porta je nejstarší festival v ČR zaměřený na folk, country a trampskou píseň. Vznikl v roce 1967. Letos od 28. do 30. června bude finále v lesním divadle v Řevnicích u Prahy. Jako hosté vystoupí Žalman, Nezmaři, Cop, Jan Nedvěd ml., Epydemye či Spirituál kvartet. Loni vyhrála celostátní soutěž Marie Tilšarová, druhá skončila vítězka jihočeského kola Kateřina Syrná. Festival loni přilákal 3000 lidí.

„Letos jsme zároveň měli pro muzikanty nejvíc bonusů. Soutěžící byli velmi potěšeni, že takové ceny jsme tady nikdy neměli a že i když nevyhráli postup do finále, dala jim Porta šanci se někde představit,“ doplnila Anna Roytová. Jihočeská Porta se odehrála 13. dubna v budějovickém Divadle U Kapličky.

Budějovická kapela Chansonet, která z jihočeského kola postoupila do semifinále Porty, mísí blues, folk, rock a swing. Má pestrou paletu písní od tanečně humorných nálad až po melancholicky zadumané. Českobudějovická autorská kapela Chansonet vznikla v roce 2015 ze skupiny PFBM (Písňová federace budějckých muzikantů). Vlastní písně hraje v současné době v sestavě: Michal Bosák - klávesy, zpěv, František Pittner - kytara, zpěv, ženským hlasem obohacuje repertoár kapely zpěvačka Ifka - Ivana Pittnerová.

Živana Stupková a Jiří Toman, vítězové letošní Jihočeské Porty.Zdroj: Jihočeská Porta

Další soutěžící si díky Portě zahrají na festivalech Hluboká Folkfest, v Telči, v Českém rozhlase České Budějovice, v Bechyni, Libníči i jako hosté skupin Bonsai č.3 a Rybníkáři. Tyto odměny získali Gregor Beňadik, Jana P.S., Petr Mašín a Martina Krejsová, Sešup, Trojmezí a Zajisté. V porotě byli hledač talentů Martin Červinka, dramaturg Prázdnin v Telči Milan Kolář i moderátor Petr Bohuslav.

„Organizátory zaujala zpěvačka Jana P.S., která se žánrově pohybuje mezi folkem, country, blues a rockem. Její CD s názvem Ode zdi ke zdi bodovalo v anketě Album roku, písničky pro ni píše i Zdeněk Vřešťál, který hrával v kapele Nerez se Zuzanou Navarovou,“ upozornil člen štábu Porty Václav Koblenc.