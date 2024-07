To nejlepší už má za sebou. Řeč je o vodovodním řadu v centru města. Opakované poruchy ukázaly na jeho havarijní stav. Aby ne, pochází z roku 1922. Navíc bylo zjištěno, že jeho část prochází kanalizační stokou.

Od pondělí 15. července až do 30. sprna se bude pracovat na nápravě stavu. S omezením tak musí Budějovičtí počítat v ulicích Biskupská, Radniční a Česká.

Práce jsou v gesci společnosti ČEVAK a.s. a zahrnují přeložení řadu mimo kanalizaci a jeho následné propojení s jiným vodovodním řadem. Na tomto nově vzniklém armaturním kříži bude do každého směru umístěno sekční šoupě a nový podzemní hydrant z důvodu proplachu a odkalování vodovodní sítě. Řidiči tak musejí počítat s částečnou uzavírkou s jednosměrným provozem v ulicích Biskupská, Radniční a Česká s výjezdem opět na náměstí Přemysla Otakara II.

Odstávka vody

S tím souvisí i nutná krátkodobá odstávka dodávek pitné vody. Konkrétně se jedná o 18. července, kdy bude nutné zaslepit stávající vodovodní řad. Voda nepoteče mimo jiné v části náměstí Přemysla Otakara II. (strana s radnicí) a v ulici Krajinská, a to od 8 do 12 hodin. V ulici Radniční a na další části náměstí Přemysla Otakara II. (strana s Domem umění) od 12 do 16 hodin.

close info Zdroj: Deník/Klára Skálová zoom_in Do konce srpna se bude pracovat na výměně vodovodu v centru města.

Podrobné informace k průběhu odstávky najdou odběratelé ZDE. Majitelé a provozovatelé nemovitostí byli s předstihem informováni. Pracovníci společnosti ČEVAK zajistí náhradní zásobování. Oblastí bude ve vymezených časech projíždět cisterna s pitnou vodou. Po rozkliknutí sekce odstávky pak v poznámkách najdete informace o postupném obnovení dodávek pitné vody. Můžete volat i na bezplatnou havarijní linku 800 120 112.

Změna úředních hodin

Z důvodu přerušení dodávky vody kvůli opravě havarijního stavu vodovodního řadu budou ve čtvrtek 18. července úřední hodiny na radnici na náměstí Přemysla Otakara II. a v Domě umění pouze od 8 do 11.30 hodin. Na uvedených místech nebudou v provozu žádná sociální zařízení.

Výstavní síň radnice a pracoviště turistického centra ale zůstanou pro veřejnost otevřeny podle určených provozních hodin bez omezení. Běžný provoz na radnici bude obnoven už v pátek 19. července. Ostatních pracovišť magistrátu v Kněžské 19 a v Jeronýmově 1 se tato změna netýká.