V půl deváté našli vodohospodáři místo poruchy, které se nachází na konci Průběžné ulice nedaleko křižovatky Strakonické ulice a Pražské třídy a začali s opravami. "Dodávky pitné vody kromě dotčené oblasti by měly být obnoveny v co nejkratším čase. O dalším průběhu budeme informovat," sdělila Jitka Kramářová, vedoucí útvaru marketingu a komunikace ČEVAK a.s.