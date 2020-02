Veronika Nová z České asociace pojišťoven přináší několik užitečných rad, jak postupovat, pokud vám silný vítr způsobil škody na majetku.

Sabine na Strakonicku. | Video: Deník/Petr Škotko

Co je první co musím udělat, pokud mi orkán poškodí majetek?

Nejprve je zapotřebí zabránit vzniku následných škod, takzvaných sekundárních. Pokud například vítr poškodil nebo úplně odnesl střechu, je třeba ji nafotit, a hned poté alespoň provizorně přikrýt, aby mezitím do domu třeba nenapršelo. V každých pojistných podmínkách je napsáno, že klient musí zabránit následným škodám. Pokud u toho vynaloží nějaké náklady, pojišťovna to potom uhradí v rámci platby tzv. „záchranných prací“.