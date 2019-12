České Budějovice/Praha - V neděli 1. prosince byl zahájen prodej ročních dálničních kupónů pro rok 2020, které mají naposledy podobu tištěných známek. Od 1. 1. 2021 je nahradí systém elektronické dálniční známky, kterou bude možné si pořídit přes e-shop. Nově za dálniční kupon nebudou muset od 1. 1. 2020 platit auta na elektrickou energii nebo vodík a některé hybridní vozy. Ani pro rok 2020 se cena dálničního kuponu nemění.

Elektronická dálniční známka by měla podle informací Deníku fungovat na podobném principu, jako placení parkovného v Českých Budějovicích. Do systému se zadává poznávací značka vozidla a platí se třeba přes mobil nebo v automatech mincemi či platební kartou. Řidiči už ale nedostávají v jihočeské metropoli klasický parkovací lístek. Kontrola placení se v systému uskutečňuje načtením poznávací značky vozidla přes kamery speciálně vybaveného vozidla. To projíždí postupně městem a snímá značky parkujících vozidel. Pro osobní automobily ale není třeba pořizovat žádný čip nebo jiné dodatečně zařízení.

Ministerstvo dopravy i pro závěr letošního roku varuje před odkládáním nákupu ještě klasických známek. „Vzhledem ke zkušenostem z předchozích let doporučujeme motoristům ve vlastním zájmu neodkládat nákup ročních dálničních kupónů na poslední lednové dny, kdy je největší poptávka po těchto známkách, a zakoupit si roční dálniční kupón pro rok 2020 co nejdříve,“ řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík. Motoristé se tak vyhnou případnému riziku, že při hromadných nákupech dálničních známek na poslední chvíli mohou být na některých prodejních místech dálniční kupóny přechodně vyprodány.

Kupóny s dobou platnosti na jeden měsíc nebo deset dnů bude možné zakoupit opět nejpozději 1. ledna 2020. Ceny kupónů pro rok 2020 zůstávají stejné jako u kupónů letošního roku. Roční kupón pro rok 2020 má platnost od 1. prosince 2019 do 31. ledna 2021 a jeho cena je 1 500,- Kč. Cena měsíčního kupónu činí 440,- Kč a cena desetidenního kupónu je 310,- Kč.

Novinkou od 1. ledna 2020 je, že osvobozena od dálničního poplatku budou vozidla s pohonem na elektrickou energii, vodík nebo v kombinaci s jiným palivem (pokud hodnota CO2 nepřekročí 50 g/km). To umožnila novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Přípravy na zavedení elektronické dálniční známky jsou přitom v plném proudu. Ta začne v České republice platit od 1. 1. 2021. Státní fond dopravní infrastruktury, který má přípravy za rezort dopravy na starosti, už začátkem listopadu vyhlásil soutěž na dodavatele, který zajistí výběr časového poplatku na obchodních místech a provoz těchto míst.

„Nový systém elektronických dálničních známek přinese řidičům vyšší komfort. Známku si pořídí kdykoliv v e-shopu, mobilní aplikaci nebo také v síti obchodních míst. Pro stát znamená elektronická dálniční známka roční úsporu až 100 milionů Kč za tisk, distribuci či znehodnocení známek. Řidičům navíc odpadne nepohodlné lepení a strhávání papírové dálniční známky z čelního skla auta.“ řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík. Ministerstvo dopravy plánuje, že prodej nových elektronických dálničních známek začne v průběhu prosince 2020.