Středa 24. července 2024

8.30 hodin Zdeňka Boudová, nedožitých 96 let, Velice

9.30 hodin Miroslav Smetana, nedožitých 74 let, Ostrolovský Újezd

10.30 hodin Milan Marek, 77 let, Radošovice

12.00 hodin Františka Janoušková, 95 let, Křemže