České Budějovice - Poslední rozloučení v Obřadní síni českobudějovického krematoria.

Ilustrační foto | Foto: Archiv Deníku

Obřadní síň krematoria na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích



Pondělí (31. července)

9.30 h Julius Habdák, nedožitých 53 let, Velešín

10.30 h Tamara Payerová, nedožitých 55 let, České Budějovice



Úterý (1. srpna)

10.30 h František Bartuška, 86 let, Olešník

12.00 h Jan Mikyška, nedožitých 85 let, Chlum u Třeboně