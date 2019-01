České Budějovice - Poslední rozloučení v Obřadní síni českobudějovického krematoria

Ilustrační obrázek. | Foto: DENÍK/Archiv

Obřadní síň krematoria na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích



Středa 20. září 2017

12.00 h Petr Klomfar, 66 let, Kostelec



Čtvrtek 21. září 2017

10.30 h Eva Einfaltová, 75 let, České Budějovice

12.00 h Josef Kollar, 97 let, České Budějovice