Poslední rozloučení v českobudějovickém krematoriu

České Budějovice -Poslední rozloučení v Obřadní síni českobudějovického krematoria

Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

Obřadní síň krematoria na hřbitově

sv. Otýlie, České Budějovice



Úterý 21. listopadu 2017



9.30 h Josef Pražák, 72 let, České Budějovice

12.00 h Milada Zemanová, nedožitých 86 let, České Budějovice



Středa 22. listopadu 2017



10.30 h Ing. Marie Klímová, nedožitých 76 let, České Budějovice

12.00 h Věra Vozábalová, 93 let, Netolice