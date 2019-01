České Budějovice - Poslední rozloučení v Obřadní síni českobudějovického krematoria.

Ilustrační obrázek. | Foto: DENÍK/Archiv

Obřadní síň krematoria na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích.



Čtvrtek 12. července 2018



8.30 h Vojtěch Novotný, nedožitých 86 let, Úsilné

9.30 h Vlastimil Lorenčič, 62 let, České Budějovice

10.30 h Marie Trupková, nedožitých 88 let, Kamenný Újezd

13.00 h Václav Fürst, nedožitých 65 let, Radošovice

14.00 h Jaroslava Žáčková, 84 let, Pašinovice



Pátek 13. července 2018



9.30 h Josef Trs, 65 let, Neplachov

12.00 h Krista Rybáková, 79 let, České Budějovice

14.00 h Čestmír Nechuta, 50 let, Lišov